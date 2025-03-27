Глава Гагаузии взывает к Эрдогану и Путину

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президентам Турции и России Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Путину с призывом оказать давление на власти Молдовы для ее скорейшего освобождения.

Ранее Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа в связи с запретом на выезд из страны. Она планировала вылететь в Стамбул по личным делам. Обвинения в свой адрес глава Гагаузии назвала «абсурдными и политически мотивированными».

По данным молдавского издания noi.md, Гуцул (экс-секретаря запрещенной в Молдове партии «Шор») вместе с вице-президентом той же партии Мариной Таубер обвиняют в незаконном финансировании гражданских протестов в Кишиневе осенью 2022 года. Следствие полагает, что они систематически ввозили в Молдову деньги из России на поддержку своей политической деятельности.

В начале марта правоохранительные органы Молдовы представили ряд видеодоказательств, которые, с их точки зрения, доказывают вину Гуцул и Таубер. Согласно видеозаписи, Марина Таубер «давала указания ответственным лицам привозить людей на протесты 2022 года», отмечая, что «те, кто не останутся до конца, не получат деньги», сообщает noi.md.

В Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) объяснили задержание Гуцул новыми обстоятельствами в заведенном против нее в 2023 году уголовном деле, по которому ее обвиняют в незаконном финансировании ликвидированной партии «Шор».