О программе возвращения беженцев из Игдыра и Карса в Западный Азербайджан

ГКРД планирует проведение в одном из турецких городов, предположительно, в Игдыре или Карсе, специального мероприятия – Форума азербайджанской молодежи, проживающей в Восточной Анатолии. Председатель Госкомитета Фуад Мурадов в заявлении для печати сообщил, что форум планируется провести в 2025 году: "Большинство наших соотечественников, проживающих в Восточной Анатолии, - потомки азербайджанцев, изгнанных из родных очагов в результате политики депортации и этнической чистки, проведенной армянами в Западном Азербайджане. Концепция возвращения в Западный Азербайджан требует проявления еще большего внимания к этим соотечественникам".

Государственный комитет по работе с диаспорой (ГКРД) расширяет деятельность, связанную с уроженцами Западного Азербайджана, проживающими за рубежом. Данная деятельность осуществляется в соответствии с объявленной президентом Ильхамом Алиевым Концепцией возвращения в Западный Азербайджан. Как сообщает haqqin.az cо ссылкой на ГКРД, создана база западных азербайджанцев, проживающих в различных странах, с ними периодически проводятся встречи, соотечественники подробно информируются о Концепции возвращения в Западный Азербайджан.

Отметим, что при поддержке Госкомитета в 2021 году в Игдыре, а в 2024 году в Кайсери открылись дома Азербайджана. Десятки ассоциаций, функционирующих в Турции, решили объединиться под эгидой Федерации турецко-азербайджанских обществ (TADEF). Процесс интеграции продолжается по сей день. Что придает серьезный импульс дальнейшему укреплению связей между соотечественниками, в том числе гражданами Турции, являющимися уроженцами Западного Азербайджана.

Подготовленные спецпрограммы, повествующие о жизни и деятельности западных азербайджанцев, проживающих за рубежом, транслируются по Diaspor TV – Youtube каналу комитета, в программе Vətən uzaqda deyil, являющейся проектом, реализуемым совместно с Общественным телевидением. Также транслируется радио Комитета.

Съемки передачи проводились в тридцати странах Европы, Африки, Азии и в различных штатах США, освещалась жизнь и деятельность сотен соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе потомков основателей Азербайджанской Демократической Республики, продолжателей рода исторических личностей.

Программа TV не только популяризирует соотечественников в Азербайджане, но и оказывает неоценимую услугу просвещению азербайджанцев мира относительно алиевской диаспорской политики.