USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Лидер турецкой оппозиции просит Великобританию…
Новость дня
Лидер турецкой оппозиции просит Великобританию…

ФСБ: Американцы и украинцы ищут в России «секретные материалы»

11:54 1683

ФСБ заявила о «выявленной вербовочной кампании украинских спецслужб», которые, «действуя под прикрытием» экспертно-аналитической американской компании RAND Corporation, пытаются получить от россиян «секретные сведения», касающиеся хода так называемой «СВО».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине», - заявил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, представители спецслужб Украины через популярные на территории России мессенджеры обращаются к гражданам РФ, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с RAND Corporation, обещая денежное вознаграждение.

«В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела «Стран СНГ» Центра «Восточная Европа» филиала «RAND Corporation» - «RAND Europe». Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя - директора регионального филиала «RAND Corporation» - «RAND Europe», - добавили в ЦОС.

Там заявили, что «целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции на Украине».

RAND Corporation (Research and Development Corporation) - американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах государственных учреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии.

Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама
Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама ОБНОВЛЕНО 14:35
14:35 3136
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия, вторая часть
11:28 3362
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
13:59 794
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
13:40 1007
Турки митингуют
Турки митингуют прямая трансляция; видео
10:29 4178
Твои ожидания – твои проблемы
Твои ожидания – твои проблемы ОБНОВЛЕНО 14:17
14:17 2742
Европейские войска у берегов Днепра
Европейские войска у берегов Днепра
12:31 2655
Россия следит, чтобы Армения не сидела на двух стульях
Россия следит, чтобы Армения не сидела на двух стульях
12:10 1606
Так строится новый стадион в Гяндже
Так строится новый стадион в Гяндже ВИДЕО
12:02 2651
ФСБ: Американцы и украинцы ищут в России «секретные материалы»
ФСБ: Американцы и украинцы ищут в России «секретные материалы»
11:54 1684
Глава Гагаузии взывает к Эрдогану и Путину
Глава Гагаузии взывает к Эрдогану и Путину новость дополнена
11:45 2372

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама
Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама ОБНОВЛЕНО 14:35
14:35 3136
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия, вторая часть
11:28 3362
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
13:59 794
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
13:40 1007
Турки митингуют
Турки митингуют прямая трансляция; видео
10:29 4178
Твои ожидания – твои проблемы
Твои ожидания – твои проблемы ОБНОВЛЕНО 14:17
14:17 2742
Европейские войска у берегов Днепра
Европейские войска у берегов Днепра
12:31 2655
Россия следит, чтобы Армения не сидела на двух стульях
Россия следит, чтобы Армения не сидела на двух стульях
12:10 1606
Так строится новый стадион в Гяндже
Так строится новый стадион в Гяндже ВИДЕО
12:02 2651
ФСБ: Американцы и украинцы ищут в России «секретные материалы»
ФСБ: Американцы и украинцы ищут в России «секретные материалы»
11:54 1684
Глава Гагаузии взывает к Эрдогану и Путину
Глава Гагаузии взывает к Эрдогану и Путину новость дополнена
11:45 2372
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться