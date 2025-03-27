ФСБ: Американцы и украинцы ищут в России «секретные материалы»

ФСБ заявила о «выявленной вербовочной кампании украинских спецслужб», которые, «действуя под прикрытием» экспертно-аналитической американской компании RAND Corporation, пытаются получить от россиян «секретные сведения», касающиеся хода так называемой «СВО».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине», - заявил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, представители спецслужб Украины через популярные на территории России мессенджеры обращаются к гражданам РФ, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с RAND Corporation, обещая денежное вознаграждение.

«В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела «Стран СНГ» Центра «Восточная Европа» филиала «RAND Corporation» - «RAND Europe». Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя - директора регионального филиала «RAND Corporation» - «RAND Europe», - добавили в ЦОС.

Там заявили, что «целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции на Украине».

RAND Corporation (Research and Development Corporation) - американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах государственных учреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии.