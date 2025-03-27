Так строится новый стадион в Гяндже

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов опубликовал видео о том, как проходит строительство стадиона в Гяндже.

Арена должна быть готова к Играм стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября этого года. Соревнования пройдут в Гяндже, объявленной спортивной столицей СНГ-2025, и еще в шести городах. Гянджа примет восемь видов спорта.

Планируется, что вместимость нового стадиона будет примерно 15 тысяч. Свои матчи на арене будет проводить гянджинский «Кяпяз».