Россия следит, чтобы Армения не сидела на двух стульях

Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, «усидеть на двух стульях не удастся», заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«РФ наблюдает за ходом принятия решения Арменией о вхождении в Евросоюз, пока утвержденный республикой закон носит общий характер, но в случае окончательного решения об интеграции в ЕС Россия будет вынуждена пересмотреть весь комплекс экономических отношений с этой страной. Если Ереван идет в Европу, то нужно пересматривать весь комплекс экономических отношений с Россией», - отметил Оверчук.

Накануне парламент Армении принял в окончательном чтении закон о намерении страны вступить в ЕС, несмотря на отсутствие приглашения со стороны союза.

«Я ознакомился с текстом самого закона, который принят. Такой - «за все хорошее, против всего плохого», совершенно общие слова. Это внутренние дела Армении», - сказал он.