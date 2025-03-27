Европейские войска у берегов Днепра

В Европе рассматривают разные варианты развертывания военных в Украине, в том числе вдоль реки Днепр, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника.

«Возможный вариант, за который выступает Франция, предполагает размещение членами коалиции значительных сил в центре Украины, где-то вдоль реки Днепр, подальше от линий фронта», – говорится в публикации.

По информации агентства, в Европе рассматривают разные варианты размещения военных. Как сообщил собеседник издания, рассматриваются варианты размещения сил поддержки на западе Украины или в соседнем государстве.

В материале говорится, что 27 марта в Париже пройдет саммит «коалиции желающих», где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, а также размещение там миротворцев.

15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Британии при необходимости отправить в Украину свои войска и самолеты после окончания войны. По его словам, Соединенное Королевство готово взять на себя ведущую роль в этом вопросе.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что европейские страны могут направить военных в Украину в качестве миротворцев без согласия РФ. По его словам, Евросоюз рассматривает вариант с отправкой нескольких тысяч военных от каждой страны коалиции.

В то же время The New York Times со ссылкой на неназванного представителя властей Франции пишет, что не все государства «коалиции желающих» хотят или могут перебросить войска в Украину для защиты условий соглашения и гарантий мира.

«У стран разные политические традиции, потому что их конституции различаются, потому что у стран разное восприятие политики», - объяснил источник. «Каждый, однако, играет роль в создании прочных гарантий безопасности для Украины», - заверил он.