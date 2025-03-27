Твои ожидания – твои проблемы

«Ожидаем, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка, других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствиями и удобрениями, и будет проведено также ожидаемое их подключение к системе SWIFT», - сказала Захарова.

Российская сторона ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и подключения его к SWIFT. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ЕС не намерен менять санкционный режим против РФ и разрешать подключение к SWIFT. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

«До следующего продления санкций (июль 2025 года) ничего не изменится, и мы работаем над тем, чтобы ничего не изменилось, потому что не изменилась ни сама Россия, ни ее цели», — сказал источник в ЕС.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что потенциальное подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий властей России.

США сообщили 25 марта, что по итогам отдельных переговоров с Россией и Украиной договорились с воюющими сторонами о прекращении огня в Черном море. При этом Россия заявила, что прекратит огонь только после того, как будет выполнен ряд условий, среди них — отмена санкций против Россельхозбанка и подключение банка к SWIFT.