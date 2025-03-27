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Россия не навязывается, но хочет здоровые отношения

12:59 1049

Пока рано строить «далеко идущие прогнозы о перспективах отношений России и США», тем не менее «контакты между двумя странами приоткрыли окно возможностей». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это общение приоткрыло некое окно возможностей для того, чтобы перейти от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию», — сказал Рябков.

По его словам, Москва «никогда не уклонялась от диалога, в частности, с Вашингтоном, хотя и не навязывалась на него». По словам Рябкова, России и США предстоит «проделать большой путь для оздоровления отношений».

Замглавы МИД добавил, что «страны Европы глубоко погрузились в антироссийский угар милитаризации и продолжают оставаться в нем».

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