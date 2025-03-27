Славная охота израильской армии
13:27 1166
Минувшей ночью в результате авиаударов израильских ВВС на юге Ливана ликвидирован командир батальона, входящего в «Хезболлу» спецподразделения «Радван», Ахмед Аднан Баджига.
Баджига, как сообщается, занимался планированием и осуществлением многочисленных атак против граждан Израиля и его военнослужащих.
March 27, 2025
Кроме того, ночью в результате израильского авиаудара в Джабалии на севере Газы ликвидирован представитель ХАМАС Абдул Латиф аль-Кану.
Абдул Латиф аль-Кану
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