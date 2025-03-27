Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку

Подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку может стать прорывом на пути к установлению мира в Закавказье. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.

Министр в качестве целей двух стран указал укрепление региональной стабильности посредством реализации мирных инициатив, и повторил приверженность Армении повестке мира на Южном Кавказе.

«Мы ценим заявление МИД Казахстана в связи с завершением переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Вы знаете, Армения предложила незамедлительно приступить к процессу согласования даты и места подписания соглашения, что может стать прорывом на пути к установлению мира в нашем регионе», - сказал глава МИД.

При этом Мирзоян добавил, что в Казахстане прекрасно осведомлены о мирном процессе между Ереваном из Баку, и казахстанская сторона представляла свою площадку для армяно-азербайджанских переговоров.