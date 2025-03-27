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Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда

13:59 805

Новый проект соглашения между Украиной и США по ресурсам касается всех полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, вместе с тем в документе вообще не упоминаются гарантии безопасности Киеву. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на переданный ему из правительства проект документа.

«Речь идет про все ископаемые. Там и нефть, и газ. И новые, и существующие. По всей территории Украины», - написал Железняк.

По его словам, соглашение будет бессрочным и не предусматривает никаких гарантий безопасности от США для Украины. При этом внесение изменений в документ или прекращение его действия возможно только с разрешения Вашингтона.

Подписание соглашения по добыче редкоземельных металлов в Украине было сорвано в конце февраля. Дональд Трамп тогда обвинил киевского гостя в неуважении и попросил его уйти. Затем Украина предлагала США подписать соглашение по полезным ископаемым на переговорах в Саудовской Аравии, однако американская сторона отказалась.

В понедельник Трамп сообщил, что стороны достигли договоренностей касательно сделки, вскоре она будет подписана.

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