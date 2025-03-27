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Эмин Амруллаев и студенты

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14:11 254

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках визита в Париж встретился с азербайджанскими докторантами, обучающимися во Франции и других странах Западной Европы.

На встрече, состоявшейся в Культурном центре Азербайджана во Франции, министр подчеркнул постоянное внимание государства к развитию науки и образования, проинформировал студентов о реформах, проведенных в системе высшего образования в последние годы, и нововведениях в сфере образования.

Министр особо подчеркнул возможности обучения в Карабахском университете, в том числе продление срока действия Государственной программы по обучению за рубежом до 2028 года и выделение соответствующей квоты для докторантов.

В ходе встречи Э.Амруллаев ответил на вопросы студентов и обсудил перспективы их будущей академической и научной деятельности.

Он также призвал молодежь после завершения учебы «заниматься научной деятельностью у себя на родине, внося вклад в развитие науки и высшего образования своей страны».

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