Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик

Опубликован ежегодный доклад разведывательного сообщества США, в котором содержится перечень основных угроз для Америки. На фоне того вала «сомнений в виде версий», который царит в нынешнем информационном поле, этот 31-страничный доклад выглядит поистине спасательным кругом для аналитиков. Поскольку, во-первых, это официальный документ. А во-вторых, он четко показывает, какие «фронты» руководство США будет считать для себя приоритетными. Ведь в оценках всегда лучше опираться на написанное, чем на сказанное тем или иным политиком, язык которому, как известно, и дан для того, чтобы скрывать свои истинные намерения.

Новацией в разведывательной оценке основных угроз для США является то, что в нынешнем году на первое место вышли синтетические опиоиды и нелегальные мигранты. Первые стали причиной смерти более 52 тысяч американских граждан в 2024 году, а вторых в США за этот же период прибыло свыше трех миллионов человек. Кто виноват? Ну, с нелегальной миграцией четкого ответа нет, содержится лишь намек на то, что за ее волной стоят латиноамериканские наркокартели. А вот виновные в распространении синтетических опиоидов названы предельно четко: «Китай остается основной страной-источником незаконных химических веществ-прекурсоров фентанила и оборудования для прессования таблеток, за ним следует Индия». Вообще Китай в докладе упоминается ни много ни мало – 103 раза. Что вполне объяснимо, ведь, по мнению авторов этого документа, «Китай выделяется как игрок, наиболее способный угрожать интересам США во всем мире, хотя он также более осторожен, чем Россия, Иран и Северная Корея в том, чтобы рисковать своим экономическим и дипломатическим имиджем в мире». Но как бы он ни был осторожен, он все же является самой большой угрозой для Соединенных Штатов, в том числе и в киберпространстве.

И это не считая того, что «вооруженные силы Китая развертывают передовые возможности, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, современные подводные лодки, более сильные космические и кибервоенные средства и более крупный арсенал ядерного оружия», заявила на презентации доклада в Конгрессе директор Национальной разведки Тулси Габбард. Что же касается украинского конфликта, то как угрожающий фактор для США он оценивается весьма сдержано, не побоюсь этого слова, скромно. И хотя признается, что Россия – по отдельности и совместно с все тем же Китаем плюс Ираном и Северной Кореей – бросает вызов интересам США в мире, но вот что касается войны в Украине, в докладе говорится, что несмотря на то что обе воюющие стороны демонстрируют свою готовность участвовать во временном перемирии, «лидеры, вероятно, по-прежнему считают риски более длительной войны меньшими, чем риски неудовлетворяющей них мирной сделки». По мнению американского разведывательного сообщества, Владимир Путин считает, что «позитивные тенденции на поле боя позволяют проявить некоторое стратегическое терпение». Иными словами, не спешить с заключением мира.

Отмечается также, что затяжная война может заставить Путина прибегнуть к ядерному оружию. В докладе говорится: «Неспособность России добиться быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами по территории России продолжает вызывать опасения, что Путин может применить в отношении Украины ядерное оружие». Кстати, о ядерном оружии. Авторы доклада уверенно заявляют, что «Иран не создает ядерное оружие», хотя год назад в том же докладе они утверждали прямо противоположное. Тем не менее Тегеран остается в списке основных угроз для США, поскольку делает все, чтобы укрепить свое региональное влияние, в том числе через своих прокси – иракскую шиитскую милицию, «Хезболлу» и хуситов. Последние, кстати, в докладе названы «самым агрессивным игроком» со стороны «оси сопротивления» Ирана. Тем не менее «региональные и внутренние вызовы, в первую очередь напряженность в отношениях с Израилем и нарастание внутренней напряженности в стране, серьезно проверяют амбиции и возможности Ирана», — говорится в докладе. Иными словами, авторы документа считают, что высока вероятность социального взрыва в стране, который повлечет за собой падение режима.