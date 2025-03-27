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Президента Республики Сербской разыскивает Интерпол

14:49 1736

Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика, а также спикера парламента Ненада Стевандича, сообщает сербская газета «Политика».

Ордеры были направлены во все страны, которые входят в систему Интерпола. По информации газеты, на данный момент они не являются основанием для действий, поскольку еще не прошли контроль Генерального секретариата Интерпола в отношении выполнения требований к их публикации.

Сейчас Додик и Стевандич разыскиваются для ареста и привлечения к ответственности «за посягательство на конституционный строй» по Уголовному кодексу БиГ.

12 марта прокуратура БиГ постановила Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, Стевандича и премьер-министра Радована Вишковича. Прокуратура БиГ обвиняет официальные лица Республики Сербской в «нападении на конституционный порядок».

В феврале суд БиГ приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура страны запросила содействие силовиков в его задержании. Додик, в свою очередь, заявил, что не собирается покидать Республику Сербскую и намерен обратиться к России с просьбой поднять в Совбезе ООН вопрос о прекращении операции EUFOR в БиГ.

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