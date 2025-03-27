Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

Элара Гаджиева, чей дом сегодня снесла компания Melissa Park, рассказала haqqin.az, что проживала в нем уже 35 лет. По ее словам, строительная компания снесла в этом районе около 60 домов.

«У нас есть документ о праве собственности. С компанией Melissa Park у нас не было никакого соглашения. Они вели переговоры с нашими соседями: кто-то согласился под давлением, кто-то — от безысходности. С нами переговоров не проводили, потому что площадь нашего дома большая — 711 квадратных метров», — рассказала жительница. По словам женщина, 24 декабря прошлого года ее семья получила уведомительное письмо, в котором указывалось имя её сына — владельца дома: «В письме указывалось, что наш дом оценили 173 тысячи манат, и нам дали 10 дней на выселение. В тот же день мой сын отправил письмо обратно, после чего поговорил с представителем компании Туралом Велиевым. Тот сказал сыну, что это формальное письмо, которое отправлено всем владельцам приобретённых домов, и что переговоры продолжатся». Э.Гаджиева добавила, что вокруг дома работает тяжёлая техника, разрушая коммунальные коммуникации: «Вчера в 17:30 человек в маске припарковал экскаватор недалеко от дома, ему давали указания. Я поручила сыну вывести внука из дома. Мы — четыре женщины и мой сын — не спали всю ночь. В 4 утра нам отключили свет. Мы вышли во двор и увидели, что канализационная линия тоже разрушена. Мы позвнили в «Азеришыг» и полицию».

Женщина уточнила, что разрушение дома произошло сегодня утром в 10:30: «Они видели нас, но не остановились. Экскаваторщик в маске и ещё один контролёр стояли рядом. Вдруг раздался громкий звук. Я кричала, что мы внутри дома, но они продолжили снос. Во время инцидента камень попал в руку моей сестры, больной онкологией, а мне порезало руку стеклом. Я спустилась вниз, встала перед экскаватором и пристыдила водителя, сказав, что гожусь ему в матери. Он поднял ковш над моей головой, потом отвёл его назад и быстро уехал». Владельцы дома рассказали, что подобные инциденты произошли и с их соседями: на одного упал камень, кому-то сломало ногу. Однако никого за это к ответственности не привлекли. Другие соседи рассказали, что большинство жителей, на чьи дома положила глаз Melissa Park, опасаясь давления, согласились на предложенную сумму. «Компания утверждает, будто мы требуем больше миллиона манат. Они пытаются оправдать свои действия ложью», — рассказали жители.

*** 15:19 Государственный комитет по градостроительству и архитектуре сообщил haqqin.az, что снос здания в поселке Алатава Ясамальского района незаконен. В Госкомитете отметили, что работы по сносу проводились без соответствующего разрешения и согласия граждан: «Управление по архитектуре и градостроительству города Баку при содействии соответствующих органов остановило работы и составило акты. Материалы об ущербе, нанесенном имуществу граждан в ходе незаконных работ, будут переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении. Как отметили в МВД, исполнитель работ строительной компании и водитель экскаватора задержаны. pic.twitter.com/ni8MteUHRs — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 27, 2025

*** 15:10 Стройкомпания Melissa Park начала снос дома вместе с жильцами в поселке Алатава Ясамальского района. Об этом жильцы дома сообщили haqqin.az. Отмечается, что у нескольких жильцов ухудшилось самочувствие из-за шока от происходящего. Также утверждается, жильцы не покинули дома, так как не согласились с предложенной компанией компенсацией. pic.twitter.com/npA3zgawoX — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 27, 2025 pic.twitter.com/Pizdryj38n — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 27, 2025