Зеленский: Путин любит войну, играет с ней, как с игрушкой

Россия готовится к наступлению еще на две украинские области – Сумскую и Харьковскую, и для этого пытается выиграть время. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Le Figaro.

«Я могу подтвердить, что (президент России Владимир) Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками», - отметил украинский лидер.

Зеленский конкретизировал, что Путин готовит новое наступление, в Сумской и Харьковской областях, которое хотел начать еще восемь месяцев назад.

Также в интервью Зеленский рассказал, что общается с президентом Франции Эммануэлем Макроном почти каждый день и обсуждает с ним, в частности, поддержку Украины и производство беспилотников.

По его словам, российские замороженные активы должны пойти на оснащение украинской армии, поскольку именно она должна стать главным гарантом безопасности страны наряду с миротворческим контингентом и противовоздушной обороной.

Кроме того, Зеленский допустил, что Украина может не сразу вернуть себе оккупированные территории. Он добавил, что, возможно, это произойдет при участии дипломатов.

Говоря о перепалке с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Белый дом, Зеленский заявил, что он «хотел показать американцам истинное лицо россиян и то, что они делают в Украине», и добавил, что эта ссора могла бы «разрушить единство между Европой и США», что стало бы большим плюсом для России.

«Я хотел поделиться информацией, содержащей доказанные факты, чтобы показать Дональду Трампу истинное лицо России. Я хотел доказать ему, что Путин не хочет останавливать войну. Потому что он любит войну, он играет с ней, как ребенок с игрушкой. Его цель — уничтожить Украину как независимое государство, не дать ей возможности быть свободной и выбирать союзников. Путин — лжец. Он постоянно играет с войной», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, он надеется, что Трамп в скором времени поймет, что Путин не хочет заключать мирное соглашение и прекращать войну, пока Украина не примет все его условия и не потеряет независимость.