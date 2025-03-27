USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
Новость дня
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

Вся надежда на Китай

16:30 896

Китай может повлиять на Россию, в частности, заставить Москву сесть за стол переговоров по войне в Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Пекин по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, цитирует Le Figaro.

Барро встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. На совместной пресс-конференции французский дипломат отметил, что Париж и Пекин "должны координировать усилия, чтобы способствовать справедливому и длительному миру в Украине".

"Китай также должен сыграть определенную роль в том, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров с серьезными и добросовестными предложениями", - сказал Барро.

Зато в МИД Китая, информируя об итогах встречи с Барро, не упомянули об Украине. В то же время в пресс-релизе отметили, что главы МИД обсудили отношения между Китаем и ЕС, их развитие, экономические вопросы и климат.

Китай стал единственным поставщиком в РФ редких металлов, необходимых для производства оружия. Кроме того, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, таким образом, финансируя военную экономику Кремля.

В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии?
В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии? наша корреспонденция
01:32 7007
Польша готовится к войне с Россией
Польша готовится к войне с Россией Politico
17:03 734
В Москве митинг
В Москве митинг видео; обновлено 16:05
16:05 5728
Зеленский: Путин любит войну, играет с ней, как с игрушкой
Зеленский: Путин любит войну, играет с ней, как с игрушкой
15:47 1175
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик наш комментарий
14:19 2445
Зачем Баку завод в Италии?
Зачем Баку завод в Италии? еще один вопрос; все еще актуально
26 мартa 2025, 23:20 9847
Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама
Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама ОБНОВЛЕНО 14:35
14:35 6848
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия, вторая часть
11:28 5024
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
13:59 2589
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
13:40 2552
Турки митингуют
Турки митингуют прямая трансляция; видео
10:29 5298

ЭТО ВАЖНО

В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии?
В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии? наша корреспонденция
01:32 7007
Польша готовится к войне с Россией
Польша готовится к войне с Россией Politico
17:03 734
В Москве митинг
В Москве митинг видео; обновлено 16:05
16:05 5728
Зеленский: Путин любит войну, играет с ней, как с игрушкой
Зеленский: Путин любит войну, играет с ней, как с игрушкой
15:47 1175
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик наш комментарий
14:19 2445
Зачем Баку завод в Италии?
Зачем Баку завод в Италии? еще один вопрос; все еще актуально
26 мартa 2025, 23:20 9847
Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама
Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама ОБНОВЛЕНО 14:35
14:35 6848
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия, вторая часть
11:28 5024
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
13:59 2589
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
13:40 2552
Турки митингуют
Турки митингуют прямая трансляция; видео
10:29 5298
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться