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Россия «выполняет свои обязательства»

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Российская армия обстреляла центр Херсона, есть раненый и погибшая, пишут украинские СМИ.

По словам главы городской военной администрации Романа Мрочко, в результате обстрела в городе частично пропало электроснабжение, из-за чего было приостановлено движение троллейбусов.

Смертельные ранения получила 55-летняя женщина, а второго раненого, мужчину 56 лет, забрала скорая.

18 марта президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и, как заявила российская сторона, отдал соответствующий приказ военным. На следующий день также после разговора с Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает временный отказ от ударов по энергетике.

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