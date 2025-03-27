Россия «выполняет свои обязательства»

По словам главы городской военной администрации Романа Мрочко, в результате обстрела в городе частично пропало электроснабжение, из-за чего было приостановлено движение троллейбусов.

18 марта президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и, как заявила российская сторона, отдал соответствующий приказ военным. На следующий день также после разговора с Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает временный отказ от ударов по энергетике.