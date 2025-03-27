Россия «выполняет свои обязательства»
Российская армия обстреляла центр Херсона, есть раненый и погибшая, пишут украинские СМИ.
По словам главы городской военной администрации Романа Мрочко, в результате обстрела в городе частично пропало электроснабжение, из-за чего было приостановлено движение троллейбусов.
Смертельные ранения получила 55-летняя женщина, а второго раненого, мужчину 56 лет, забрала скорая.
March 27, 2025
18 марта президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и, как заявила российская сторона, отдал соответствующий приказ военным. На следующий день также после разговора с Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает временный отказ от ударов по энергетике.