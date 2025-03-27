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Минкультуры предлагает обучение за рубежом

16:56 427

Министерство культуры Азербайджанской Республики в рамках «Специальной стипендиальной программы по культуре и креативным индустриям» с 2 апреля 2025 года начнет прием документов для финансирования обучения за рубежом на уровнях бакалавриата и магистратуры.

В рамках программы основными направлениями специализации определены следующие области: аудиовизуальная музыка, кино (включая анимацию), видеография и фотография, искусство моды, дизайн, кураторство, архитектура, организация мероприятий, менеджмент в сфере культуры и креативных индустрий, организация работы с издательствами, игровая индустрия, театр, комедия и перформанс, а также креативные технологии.

Информацию о правилах и условиях подачи заявки на участие в стипендиальной программе можно получить на сайте www.mystart.az, а также через другие официальные информационные ресурсы Министерства культуры и его аккаунты в социальных сетях.

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