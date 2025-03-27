USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
Новость дня
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

У Трампа десять задач. Пока выполнена одна

17:06 509

Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться установления режима прекращения огня в Украине до 30 апреля. Об этом пишет The Economist.

В статье говорится, что к этому сроку закончатся первые сто дней Трампа на посту главы Белого дома.

Издание называет десять основных направлений работы Трампа: окончание российско-украинской войны, закрытие южной границы США, депортация нелегальных мигрантов, введение высоких пошлин на товары из Канады и Мексики, снижение уровня инфляции, увеличение объемов добычи нефти и газа, отмена решений администрации Байдена по борьбе с изменением климата, запрет лицам, сменившим пол, принимать участие в спортивных соревнованиях, отмена гражданства по праву рождения, а также помилование обвиняемых в штурме Капитолия в 2021 году.

Как пишет Economist, из этих задач Трамп пока выполнил только одну - помилование участников нападения на Капитолий.

Также, по мнению издания, есть прогресс в борьбе с незаконными переходами на границе с Мексикой и "небольшой прогресс" в урегулировании ситуации в Украине.

В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии?
В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии? наша корреспонденция
01:32 7009
Польша готовится к войне с Россией
Польша готовится к войне с Россией Politico
17:03 743
В Москве митинг
В Москве митинг видео; обновлено 16:05
16:05 5737
Зеленский: Путин любит войну, играет с ней, как с игрушкой
Зеленский: Путин любит войну, играет с ней, как с игрушкой
15:47 1178
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик наш комментарий
14:19 2447
Зачем Баку завод в Италии?
Зачем Баку завод в Италии? еще один вопрос; все еще актуально
26 мартa 2025, 23:20 9850
Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама
Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама ОБНОВЛЕНО 14:35
14:35 6853
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия, вторая часть
11:28 5025
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
13:59 2590
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
13:40 2553
Турки митингуют
Турки митингуют прямая трансляция; видео
10:29 5300

ЭТО ВАЖНО

В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии?
В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии? наша корреспонденция
01:32 7009
Польша готовится к войне с Россией
Польша готовится к войне с Россией Politico
17:03 743
В Москве митинг
В Москве митинг видео; обновлено 16:05
16:05 5737
Зеленский: Путин любит войну, играет с ней, как с игрушкой
Зеленский: Путин любит войну, играет с ней, как с игрушкой
15:47 1178
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик наш комментарий
14:19 2447
Зачем Баку завод в Италии?
Зачем Баку завод в Италии? еще один вопрос; все еще актуально
26 мартa 2025, 23:20 9850
Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама
Ильхам Алиев дал обещание по поводу Агдама ОБНОВЛЕНО 14:35
14:35 6853
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия, вторая часть
11:28 5025
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
Американцы хотят все ресурсы Украины навсегда
13:59 2590
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
Мирзоян в Казахстане о «прорывном» соглашении с Баку
13:40 2553
Турки митингуют
Турки митингуют прямая трансляция; видео
10:29 5300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться