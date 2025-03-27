У Трампа десять задач. Пока выполнена одна
Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться установления режима прекращения огня в Украине до 30 апреля. Об этом пишет The Economist.
В статье говорится, что к этому сроку закончатся первые сто дней Трампа на посту главы Белого дома.
Издание называет десять основных направлений работы Трампа: окончание российско-украинской войны, закрытие южной границы США, депортация нелегальных мигрантов, введение высоких пошлин на товары из Канады и Мексики, снижение уровня инфляции, увеличение объемов добычи нефти и газа, отмена решений администрации Байдена по борьбе с изменением климата, запрет лицам, сменившим пол, принимать участие в спортивных соревнованиях, отмена гражданства по праву рождения, а также помилование обвиняемых в штурме Капитолия в 2021 году.
Как пишет Economist, из этих задач Трамп пока выполнил только одну - помилование участников нападения на Капитолий.
Также, по мнению издания, есть прогресс в борьбе с незаконными переходами на границе с Мексикой и "небольшой прогресс" в урегулировании ситуации в Украине.