У Трампа десять задач. Пока выполнена одна

Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться установления режима прекращения огня в Украине до 30 апреля. Об этом пишет The Economist.

В статье говорится, что к этому сроку закончатся первые сто дней Трампа на посту главы Белого дома.

Издание называет десять основных направлений работы Трампа: окончание российско-украинской войны, закрытие южной границы США, депортация нелегальных мигрантов, введение высоких пошлин на товары из Канады и Мексики, снижение уровня инфляции, увеличение объемов добычи нефти и газа, отмена решений администрации Байдена по борьбе с изменением климата, запрет лицам, сменившим пол, принимать участие в спортивных соревнованиях, отмена гражданства по праву рождения, а также помилование обвиняемых в штурме Капитолия в 2021 году.

Как пишет Economist, из этих задач Трамп пока выполнил только одну - помилование участников нападения на Капитолий.

Также, по мнению издания, есть прогресс в борьбе с незаконными переходами на границе с Мексикой и "небольшой прогресс" в урегулировании ситуации в Украине.