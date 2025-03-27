В России – вновь громкий арест. Задержан после обыска экс-сенатор и основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы и конфискация всех активов в пользу государства. Производство продуктов питания – один из самых выгодных видов бизнеса, поскольку продукты будут покупать каждый день. Каждый раз, когда россияне покупали пачку рафинада «Чайкофский», пачку «Русского сахара», некоторые мясные полуфабрикаты и растительные масла – они вносили свою «копеечку» в благосостояние Вадима Мошковича. И наносили ему таких «копеечек» по оценкам Forbes на 2,7 миллиарда. А еще принадлежащая ему «Русагро», которая является одним из крупнейших в России производителей сахара, занимает 2-е место по производству мяса, а также владеет 700 тысяч гектаров сельхозземель. Более чем перспективная компания, с отличными финансовыми показателями и стабильной прибылью, в том числе – для держателей ее акций. Была.

Мошкович повторил ошибку многих до него – поверил Владимиру Путину, когда тот сулил миллиардерам полную безопасность работы дома, что в то время как на Западе их активы могут конфисковать из-за санкций. И он запустил процесс редомициляции — перерегистрации бизнеса из Кипра в Россию. Забыв о том, что любой прибыльный и крупный бизнес находится под пристальным и голодным взглядом Кремля. А, следовательно, в любой момент может быть Кремлем отобран. И причем – вроде как законно, по решению суда, мы ж не варвары какие. А повод для такого решения всегда найдется, ведь не вчера известно, что российские «правоохранители» свято чтут принцип: «Если вас не посадили – это не ваша заслуга, а наша недоработка». Так что Мошкович может сделать своему бизнесу ручкой, альтернатива перед ним совсем не радостная - либо «добровольно» переписать его на тех, на кого укажет, либо сесть за решетку на долгий срок. И ничего уникального – то же самое совсем недавно происходило и с концерном «Макфа», производившим каждую пятую пачку макарон в России и даже отправлявшей их на экспорт, в том числе – в Китай. И с группой «Ариант», в составе которой была крупнейшая в России винодельня и которая владела самым большим количеством кубанских виноградников. И с аэропортом «Домодедово». И еще с 207 крупными компаниями, имевшими активы на сумму 28 миллиардов долларов. А это, между прочим, почти 2% российского ВВП. Иными словами, изъятие бизнеса в пользу государства стало одним из главных трендов в российской экономике после вторжения в Украину. Происходит, как говорят эксперты, «масштабнейшее перераспределение собственности, не имевшее прецедентов со времен приватизации».

Но изъятое не становится собственностью государства. Это такой «призовой фонд», который распределяется Кремлем в очень узком крагу «своих», преимущественно силовых групп влияния, и служит инструментом поощрения их лояльности. Возник даже своеобразный рейтинг желаемых этими «своими» активов. На первом месте – объекты надвижимости и земля, на втором - пищевая промышленность, на третьем - предприятия ВПК, предприятия сельского хозяйства и рыбная промышленность. Нового в этом процессе то, что сейчас подбираются к отраслям, которые раньше не трогали: нефтехимия, нефтесервис и перевалка нефтепродуктов. Особняком стоит начавшееся изъятие интеллектуальных прав у владельцев. Что тоже вполне объяснимо: государство прибирает к рукам как можно больше научных и технологических разработок, чтобы сэкономить, ведь владельцам патента положены отчисления за каждое его использование, а это для Кремля выглядит обидным – как это, деньги мимо кассы, да еще и каким-то изобретателям.