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Отступает Кура, а за ней и Мингечаурское водохранилище

наши проблемы
Ульвия Худиева, собкор
17:47 2707

Несмотря на значительные осадки, выпавшие в республике в последние месяцы, уровень воды в нижнем течении Куры снижается, а загрязненность реки растет.

В социальных сетях также распространяются сообщения о снижении уровня в Мингечаурском водохранилище. Жители прибрежных районов отмечают, что отступление воды заметно уже невооруженным глазом, а состояние самого водохранилища ощутимо ухудшилось.

Как уже сообщалось, в течение нескольких лет из-за глобального изменения климата наблюдается сокращение водных ресурсов двух крупнейших рек Азербайджана – Куры и Араза. В жаркие месяцы многие горные реки страны полностью пересыхают. На фоне роста численности населения страны увеличивается и потребность в воде. Не говоря уже о том, что вмешательство в русло Куры, добыча там песчано-гравийных материалов и создание агропромышленных парков также способствуют снижению уровня воды в Куре, обеспечивающей орошение 460 тысяч гектаров земель.

Кура загрязняется и высыхает

Эколог Ровшан Аббасов отмечает, что в этом году выпало много осадков и накоплен достаточный запас снежной воды.

«Вскоре водохранилища начнут наполняться за счет снежных запасов в горах, - сказал эксперт в комментарии haqqin.az. - Но давать точные прогнозы пока сложно. Сотрудники Государственного агентства водных ресурсов отправились в экспедицию для оценки снежных запасов. После завершения расчетов станет известно, какое количество воды поступит в хранилища».

По словам Аббасова, ожидаются также сильные весенние дожди, которые могут способствовать пополнению водохранилищ.

«В целом, Азербайджан – страна с засушливым климатом, поэтому крайне важно регулировать объемы хранящейся воды, чтобы в летние месяцы покрыть потребности в ирригации, - подчеркнул эксперт. - К сожалению, емкость некоторых водохранилищ сократилась. Например, можно упомянуть Пирсаагатское водохранилище, вместимость которого, даже несмотря на поступление большого объема воды, снизилась из-за скопления ила. В будущем потребуется очистка таких водохранилищ».

В социальных сетях также распространяются сообщения о снижении уровня в Мингечаурском водохранилище

В Государственном агентстве водных ресурсов редакции haqqin.az сообщили, что в предыдущие годы из-за засухи возникали трудности с накоплением воды в водохранилищах. Однако за последние два-три года, благодаря увеличению осадков, уровень воды в реках повысился и в хранилищах накоплено достаточное количество воды.

«Основная цель водохранилищ, расположенных на реках, – регулирование паводковых вод в весенний период и накопление водных ресурсов, - пояснили в агентстве. - Весной паводковые воды регулируются и накапливаются в водохранилищах, а затем в период полива подаются в хозяйства по магистральным каналам».

Там также отметили, что в Мингечаурском водохранилище накоплено достаточное количество воды, а для регулирования весенних паводков в Куре были приняты соответствующие меры.

В частности, с начала года был увеличен объем сброса воды из Мингечаурского водохранилища в Куру, чтобы снизить уровень воды в хранилище и обеспечить возможность регулирования будущих паводков.

При этом, даже несмотря на увеличение сброса из водохранилища, расход воды в Куре не уменьшился.

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