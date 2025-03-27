Отступает Кура, а за ней и Мингечаурское водохранилище

Несмотря на значительные осадки, выпавшие в республике в последние месяцы, уровень воды в нижнем течении Куры снижается, а загрязненность реки растет. В социальных сетях также распространяются сообщения о снижении уровня в Мингечаурском водохранилище. Жители прибрежных районов отмечают, что отступление воды заметно уже невооруженным глазом, а состояние самого водохранилища ощутимо ухудшилось. Как уже сообщалось, в течение нескольких лет из-за глобального изменения климата наблюдается сокращение водных ресурсов двух крупнейших рек Азербайджана – Куры и Араза. В жаркие месяцы многие горные реки страны полностью пересыхают. На фоне роста численности населения страны увеличивается и потребность в воде. Не говоря уже о том, что вмешательство в русло Куры, добыча там песчано-гравийных материалов и создание агропромышленных парков также способствуют снижению уровня воды в Куре, обеспечивающей орошение 460 тысяч гектаров земель.

Эколог Ровшан Аббасов отмечает, что в этом году выпало много осадков и накоплен достаточный запас снежной воды. «Вскоре водохранилища начнут наполняться за счет снежных запасов в горах, - сказал эксперт в комментарии haqqin.az. - Но давать точные прогнозы пока сложно. Сотрудники Государственного агентства водных ресурсов отправились в экспедицию для оценки снежных запасов. После завершения расчетов станет известно, какое количество воды поступит в хранилища». По словам Аббасова, ожидаются также сильные весенние дожди, которые могут способствовать пополнению водохранилищ. «В целом, Азербайджан – страна с засушливым климатом, поэтому крайне важно регулировать объемы хранящейся воды, чтобы в летние месяцы покрыть потребности в ирригации, - подчеркнул эксперт. - К сожалению, емкость некоторых водохранилищ сократилась. Например, можно упомянуть Пирсаагатское водохранилище, вместимость которого, даже несмотря на поступление большого объема воды, снизилась из-за скопления ила. В будущем потребуется очистка таких водохранилищ».