Парижский саммит. Французские и британские военные отправятся в Украину

По итогам саммита "коалиции решительных" в Париже 27 марта, Франция и Великобритания объявили о создании сил сдерживания для Украины, которые будут размещены в "стратегических районах", не на линии фронта. Макрон сообщил, что военные делегации обеих стран отправятся в Киев для работы с украинской армией и подготовки будущей структуры войск.

Коалиция также обсудила вопросы санкций против России, продолжая требование не снимать их. Британия и Франция возьмут на себя координацию усилий, однако британский премьер Кир Стармер отметил, что участие США в развертывании этих сил неизбежно. Кроме того, Макрон подчеркнул, что в ближайшие три недели министры иностранных дел союзных стран подготовят предложения по мониторингу прекращения огня и обсуждают возможности участия ОБСЕ и ООН.

***18:24 Министры иностранных дел ряда стран, поддерживающих Киев в конфликте с Россией, подготовят план мониторинга соблюдения возможного перемирия. Его установление обсуждается в ходе консультаций между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих", посвященного предоставлению Украине "гарантий безопасности". "Мы договорились поручить нашим министрам иностранных дел в течение трех недель подготовить предложения по контролю за соблюдением устойчивого режима прекращения огня", — сказал Макрон.

*** 18:00 Участники саммита по Украине в Париже единогласно решили, что сейчас не время отменять антироссийские санкции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.