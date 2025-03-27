Парижский саммит. Французские и британские военные отправятся в Украину
По итогам саммита "коалиции решительных" в Париже 27 марта, Франция и Великобритания объявили о создании сил сдерживания для Украины, которые будут размещены в "стратегических районах", не на линии фронта.
Макрон сообщил, что военные делегации обеих стран отправятся в Киев для работы с украинской армией и подготовки будущей структуры войск.
Коалиция также обсудила вопросы санкций против России, продолжая требование не снимать их.
Британия и Франция возьмут на себя координацию усилий, однако британский премьер Кир Стармер отметил, что участие США в развертывании этих сил неизбежно.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что в ближайшие три недели министры иностранных дел союзных стран подготовят предложения по мониторингу прекращения огня и обсуждают возможности участия ОБСЕ и ООН.
***18:24
Министры иностранных дел ряда стран, поддерживающих Киев в конфликте с Россией, подготовят план мониторинга соблюдения возможного перемирия. Его установление обсуждается в ходе консультаций между Россией и Украиной.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих", посвященного предоставлению Украине "гарантий безопасности".
"Мы договорились поручить нашим министрам иностранных дел в течение трех недель подготовить предложения по контролю за соблюдением устойчивого режима прекращения огня", — сказал Макрон.
*** 18:00
Участники саммита по Украине в Париже единогласно решили, что сейчас не время отменять антироссийские санкции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон также сообщил, что делегации Франции и Британии отправятся в Украину для помощи ВС Украины.
«Британско-французская делегация отправится в Украину для работы над укреплением украинской армии», - сказал он после встречи с европейскими коллегами.
По его словам, британцы и французы будут совместно с украинцами разрабатывать план для ВСУ.
Ранее Европейский союз заявил, что не планирует ослаблять антироссийские санкции по требованию Кремля или разрешать подключение банков РФ к SWIFT.