Азербайджан остался без лимонов. А фермеры в долгах
Суровая зима, наблюдавшаяся в этом году в южном регионе Азербайджана, особенно в Астаре, нанесла серьезный ущерб цитрусовым растениям.
Из-за заморозков ощутимо пострадали лимонные сады. Оставшиеся на ветках плоды сгнили, многие деревья засохли...
Фермеры, занимающиеся выращиванием лимонов, говорят, что уже два года подряд сталкиваются с подобными трудностями.
В прошлом году из-за жары и засухи урожайность цитрусовых была невысокой, а в садах распространились болезни. Снижение влажности и жара препятствовали вегетативному развитию деревьев, что не только негативно отразилось на урожайности, но и ухудшило качество плодов. Кроме того, некачественными оказались и используемые садоводами химические препараты.
В этом сезоне морозы нанесли лимонным садам серьезный ущерб, практически уничтожив урожай. В одном из крупнейших в Астаринском районе селе Киджабе, расположенном в 14 километрах от райцентра, а также в соседних деревнях, включая Сияку, большинство местных жителей зарабатывают на жизнь выращиванием цитрусовых. Но в этом году многие фермеры понесли убытки.
В беседе с haqqin.az они рассказали, что в некоторых хозяйствах морозы уничтожили до 90–95 процентов лимонных садов. Каждый из местных фермеров оценивает убытки в пределах 5–6 тысяч манатов, а в крупных хозяйствах ущерб превысил 10 тысяч манатов.
Фермер Джалал Абдуллаев признался, что, как и многие другие, оказался в долгах.
«Сильные морозы длились всего несколько дней, но этого хватило, чтобы уничтожить лимоны на деревьях, - посетовал он. - Урожайность мандаринов, апельсинов, других цитрусовых была хорошей. Но из-за гибели урожая лимонов их цена должна быть, как минимум, выше одного маната, чтобы хоть как-то покрыть расходы и долги».
Один из фермеров сообщил, что на местах цены на лимоны уже выросли с 30–40 гяпиков до одного маната. В настоящее время на бакинских рынках, в основном, продаются импортные лимоны, а местный продукт найти сложно.
«Я много лет занимаюсь выращиванием цитрусовых, - поделился он. - В нашем селе практически все живут за счет этого. Но с такими заморозками никогда раньше мы не сталкивались».
Морозы нанесли ущерб цитрусовым садам не только в Астаре, где они занимают свыше 4.500 гектаров, но и в Ленкорани. Многие фермеры надеялись получить большую прибыль и оставили лимоны на деревьях в ожидании роста цен. Однако резкое похолодание привело к замерзанию плодов.
Один из фермеров рассказал, что для защиты лимонных деревьев и плодов обычно используют полиэтиленовые покрытия, но они эффективны только при определенной температуре. Цитрусовые более чувствительны к холоду, чем другие фрукты, и при понижении температуры гибнут. При этом, даже если подмороженный лимон не сгниет, он ощутимо теряет свои вкусовые качества.
Фермеры отмечают, что бакинские рынки завалены импортными цитрусовыми, хотя лимоны, выращенные в Ленкорани и Астаре, значительно превосходят их по качеству и вкусу.
Местные управления Министерства сельского хозяйства рекомендуют фермерам заключать договоры со страховыми компаниями, поскольку компенсация выплачивается только за застрахованные сады. Но некоторые из опрошенных нами фермеров признались, что проигнорировали эти рекомендации.
Эксперты предупреждают, что холода в период начала сокодвижения негативно сказываются на деревьях. Снег и морозы уничтожили значительную часть лимонных деревьев. Поэтому фермеры, занимающиеся выращиванием цитрусовых, должны знать, как защищать свои сады от морозов.
Однако из-за дополнительных расходов или нехватки информации многие из них не уделяют этому вопросу должного внимания.