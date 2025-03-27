Азербайджан остался без лимонов. А фермеры в долгах

Суровая зима, наблюдавшаяся в этом году в южном регионе Азербайджана, особенно в Астаре, нанесла серьезный ущерб цитрусовым растениям. Из-за заморозков ощутимо пострадали лимонные сады. Оставшиеся на ветках плоды сгнили, многие деревья засохли... Фермеры, занимающиеся выращиванием лимонов, говорят, что уже два года подряд сталкиваются с подобными трудностями. В прошлом году из-за жары и засухи урожайность цитрусовых была невысокой, а в садах распространились болезни. Снижение влажности и жара препятствовали вегетативному развитию деревьев, что не только негативно отразилось на урожайности, но и ухудшило качество плодов. Кроме того, некачественными оказались и используемые садоводами химические препараты.

В этом сезоне морозы нанесли лимонным садам серьезный ущерб, практически уничтожив урожай. В одном из крупнейших в Астаринском районе селе Киджабе, расположенном в 14 километрах от райцентра, а также в соседних деревнях, включая Сияку, большинство местных жителей зарабатывают на жизнь выращиванием цитрусовых. Но в этом году многие фермеры понесли убытки. В беседе с haqqin.az они рассказали, что в некоторых хозяйствах морозы уничтожили до 90–95 процентов лимонных садов. Каждый из местных фермеров оценивает убытки в пределах 5–6 тысяч манатов, а в крупных хозяйствах ущерб превысил 10 тысяч манатов. Фермер Джалал Абдуллаев признался, что, как и многие другие, оказался в долгах. «Сильные морозы длились всего несколько дней, но этого хватило, чтобы уничтожить лимоны на деревьях, - посетовал он. - Урожайность мандаринов, апельсинов, других цитрусовых была хорошей. Но из-за гибели урожая лимонов их цена должна быть, как минимум, выше одного маната, чтобы хоть как-то покрыть расходы и долги». Один из фермеров сообщил, что на местах цены на лимоны уже выросли с 30–40 гяпиков до одного маната. В настоящее время на бакинских рынках, в основном, продаются импортные лимоны, а местный продукт найти сложно.