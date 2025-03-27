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Российские туристы утонули в Египте

18:14 1692

В Египте недалеко от Хургады затонул туристический батискаф «Синдбад», на борту которого находились десятки российских туристов.

Трагедия произошла 27 марта около 10 утра в одном километре от берега. Батискаф, принадлежащий гостинице «Синдбад», выполнял регулярную экскурсию с осмотром кораллового рифа. В момент аварии на борту находились 45 туристов, в том числе дети, а также члены экипажа.

По предварительным данным, большинство людей удалось спасти. Они были доставлены в свои отели или госпитализированы. Состояние большинства пострадавших оценивается как стабильное. Российские дипломаты находятся на месте происшествия, ведется расследование.

По данным Shot, когда батискаф столкнулся с рифом, судно начало быстро набирать воду, вызвав панику среди пассажиров. 

Члены экипажа смогли открыть два аварийных выхода, но из-за большого количества людей эвакуация проходила медленно. Батискаф некоторое время держался на поверхности, но перевернулся, а затем полностью затонул на глубине около 20 метров.

На помощь тонущим первыми пришли туристические катера, оказавшиеся неподалеку. Гиды и отдыхающие помогали вытаскивать испуганных пассажиров из воды. В общей сложности удалось спасти 29 человек, которых сразу же передали врачам. К моменту прибытия экстренных служб, на берегу уже находились более 20 машин скорой помощи.

По информации Генконсульства, в результате катастрофы погибли четверо россиян, судьба нескольких туристов остается неизвестной. Однако Telegram-канал Baza передает информацию о шести погибших, из которых один ребенок, 13 пострадавших, несколько из которых в критическом состоянии, и двоих пропавших без вести.

Предварительной версией катастрофы называют человеческий фактор. Предполагается, что один из пилотов подводного аппарата не справился с управлением, что привело к столкновению с рифом. В результате произошла разгерметизация, и субмарина перевернулась.

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