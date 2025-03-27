Российские туристы утонули в Египте
В Египте недалеко от Хургады затонул туристический батискаф «Синдбад», на борту которого находились десятки российских туристов.
Трагедия произошла 27 марта около 10 утра в одном километре от берега. Батискаф, принадлежащий гостинице «Синдбад», выполнял регулярную экскурсию с осмотром кораллового рифа. В момент аварии на борту находились 45 туристов, в том числе дети, а также члены экипажа.
По предварительным данным, большинство людей удалось спасти. Они были доставлены в свои отели или госпитализированы. Состояние большинства пострадавших оценивается как стабильное. Российские дипломаты находятся на месте происшествия, ведется расследование.
По данным Shot, когда батискаф столкнулся с рифом, судно начало быстро набирать воду, вызвав панику среди пассажиров.
Члены экипажа смогли открыть два аварийных выхода, но из-за большого количества людей эвакуация проходила медленно. Батискаф некоторое время держался на поверхности, но перевернулся, а затем полностью затонул на глубине около 20 метров.
На помощь тонущим первыми пришли туристические катера, оказавшиеся неподалеку. Гиды и отдыхающие помогали вытаскивать испуганных пассажиров из воды. В общей сложности удалось спасти 29 человек, которых сразу же передали врачам. К моменту прибытия экстренных служб, на берегу уже находились более 20 машин скорой помощи.
По информации Генконсульства, в результате катастрофы погибли четверо россиян, судьба нескольких туристов остается неизвестной. Однако Telegram-канал Baza передает информацию о шести погибших, из которых один ребенок, 13 пострадавших, несколько из которых в критическом состоянии, и двоих пропавших без вести.
Предварительной версией катастрофы называют человеческий фактор. Предполагается, что один из пилотов подводного аппарата не справился с управлением, что привело к столкновению с рифом. В результате произошла разгерметизация, и субмарина перевернулась.