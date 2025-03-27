Российские туристы утонули в Египте

В Египте недалеко от Хургады затонул туристический батискаф «Синдбад», на борту которого находились десятки российских туристов.

Трагедия произошла 27 марта около 10 утра в одном километре от берега. Батискаф, принадлежащий гостинице «Синдбад», выполнял регулярную экскурсию с осмотром кораллового рифа. В момент аварии на борту находились 45 туристов, в том числе дети, а также члены экипажа.

По предварительным данным, большинство людей удалось спасти. Они были доставлены в свои отели или госпитализированы. Состояние большинства пострадавших оценивается как стабильное. Российские дипломаты находятся на месте происшествия, ведется расследование.

По данным Shot, когда батискаф столкнулся с рифом, судно начало быстро набирать воду, вызвав панику среди пассажиров.