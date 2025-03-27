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Египет попытается вразумить ХАМАС

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Члены египетской делегации отправились в Доху для продолжения консультаций по вопросу обмена израильских заложников на палестинских заключенных в рамках переходного этапа.

Об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, в состав делегации вошли высокопоставленные представители сил безопасности Египта. Ожидается, что в ходе переговоров с катарской стороной также будет обсуждено возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

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