Египет попытается вразумить ХАМАС

Члены египетской делегации отправились в Доху для продолжения консультаций по вопросу обмена израильских заложников на палестинских заключенных в рамках переходного этапа.

По его данным, в состав делегации вошли высокопоставленные представители сил безопасности Египта. Ожидается, что в ходе переговоров с катарской стороной также будет обсуждено возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.