Европа не верит Трампу. И готовится к войне

В Польше, Литве, Латвии и Эстонии, активно готовящихся отразить российскую агрессию, не поверили в заверения специального представителя президента США Стива Виткоффа, заявившего в интервью британскому телеканалу Fox News, что он не видит желания Владимира Путина «захватить всю Европу» и считает эту угрозу «теоретической», поскольку, по его мнению, российский президент «хочет мира». Как сообщается, Польша и страны Балтии, наряду с сотнями цитаделей, укрепрайонов и оборонительных фортификационных сооружений, намерены также установить на границе с Республикой Беларусь и Российской Федерацией мощные минно-взрывные заграждения.

Помимо этого, четыре страны Восточной Европы приняли синхронное решение о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин. В данном контексте важно отметить, что неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими боеприпасами и системами вооружения повышают смертоносность сил обороны, задерживая или приостанавливая массовые передвижения российских вооруженных сил. О том, как именно страны Балтии и Польша готовятся отразить предполагаемую агрессию Российской Федерации, haqqin.az побеседовал с бывшим премьер-министром и экс-главой Министерства иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшем.

- В Белом доме заявили, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море и мерах, запрещающих удары по энергетической инфраструктуре России и Украины. Однако Москва в качестве условия перемирия на море потребовала снять с РФ санкции в сфере сельского хозяйства. Россия также заявила о желании досматривать торговые суда, идущие в порты Украины… - ⁠Я не думаю, что Россия согласится на реальное перемирие, поскольку целью Путина является продолжение войны вплоть до полной победы над Украиной. Причем эта цель не является чем-то новым, об этих планах было известно давно, и в Кремле никогда не скрывали, что хотят восстановить Российскую империю. Потому что Россия, видите ли, может существовать только как империя. А империя, как известно, должна постоянно расширяться и крепнуть. Вот и строят в Москве империю на костях других народов. Понятно, что ни соглашаться с такими планами, ни возвращаться в состояние колонии ни одна из стран Балтии не станет. - ⁠Существуют разные сценарии того, как именно Владимир Путин намерен восстанавливать Российскую империю. Ваше отношение к варианту, при котором русские под предлогом защиты прав русскоязычного населения либо войдут в Латвию, либо захватят Сувалковский коридор, покончив тем самым с анклавным статусом Калининграда? - Понятно, что во всех сценариях предусмотрена агрессия России против бывших республик СССР и стран Восточной Европы. Поводы и доводы для вторжения могут быть разные. Мы надеемся, что агрессии против Латвии, Литвы, Эстонии и других стран Европы не будет. Поскольку, все-таки, мы являемся государствами Европейского Союза и членами НАТО. В то же время надо иметь в виду, что политическая философия Кремля представляет угрозу всем приграничным с РФ странам. И пока она является политической линией руководства в Кремле, всем странам вокруг России надо быть максимально готовыми к актам агрессии.

- ⁠Недавно генерал Бен Ходжес, бывший командующий армии США в Европе, сказал, что в Белом доме уже принято решение о выводе из Старого Света значительного контингента американских военных. Да и президент вашей страны, Эдгар Ринкевич, также заявил о высокой вероятности выхода США из НАТО. Так, может, нет смысла говорить о сдерживающем факторе Североатлантического альянса? - ⁠Думаю, взаимная солидарность между государствами-членами Евросоюза определяется не только 5-й статьей Устава НАТО, но и статьей 42 (7) договора о Европейском Союзе, в соответствии с которой военное нападение на любое государство-члена ЕС обязывает других членов европейского сообщества оказать ему помощь всеми имеющимися в распоряжении средствами. План «Перевооружение Европы», который оценивается в 800 миллиардов долларов, можно рассматривать как подготовку к реализации статьи 42 (7) договора о Европейском Союзе. Это означает, что вооружение и армии Португалии, Испании, Италии и других стран, находящихся далеко от агрессивных соседей ЕС, будет использовано против любого агрессора, посягнувшего на страну Евросоюза. На данный момент 100-процентное восполнение военной помощи США, конечно же, невозможно. Однако в перспективе эта цель достижима. Поскольку европейская экономика составляет около 17 процентов мировой, в то время как у России она меньше трех процентов. Самое главное то, что у европейцев постепенно меняется мышление в вопросе безопасности Евросоюза. Финляндия, Швеция, Польша, Эстония, Латвия, Литва в принципе делают все, чтобы сохранить свои свободу и демократию, чтобы жить так, как они хотят. И конечно же мы в Балтии будем оказывать давление на своих соседей в Западной Европе, чтобы они оставались верными тем обязательствам, которые дали, становясь членами НАТО. Лично я в одном полностью согласен с американцами – Соединенные Штаты не должны платить за оборону богатых государств Европы. Это однозначно верно. Коллективная оборона в Европе будет работать независимо от ситуации внутри НАТО. Сейчас каждая страна должна выполнить свою работу по повышению обороноспособности, усилению армии и развитию военно-промышленного комплекса. Страны Балтии в полной мере выполняет эту миссию. Мы не боимся агрессии и будем защищаться так же, как это делали финны в 1939-1940 годах ХХ века. - ⁠Но страны Балтии уже теряли свой суверенитет в результате политической сделки. В ХХ веке это был договор между Гитлером и Сталиным, а в XXI, не исключено, это может быть сделка между Трампом и Путиным… - Надеюсь, мы не станем повторять те ошибки, которые сделали после советской оккупации в июне 1940 года. Сейчас у нас ситуация намного лучше, чем тогда. Поскольку мы имеем налаженное сотрудничество между государствами Балтии и взаимодействие с другими европейскими странами. На нашей территории уже находятся военные из стран союзников. То есть ситуация намного лучше. - ⁠Не кажется ли Вам странным договор, достигнутый в Эр-Рияде, - взамен на прекращение войны в Черном море, где уже два года не было боев, США могут отменить санкции российским банкам, снять эмбарго на страхование и обслуживание российских судов и пр.? Нет ли у Вас ощущения, что США окончательно «сливают» Украину? - ⁠Только частичное. Потому, что Европа, такие государства, как Латвия, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Дания, Финляндия, будут помогать Украине всеми возможными ресурсами. Всемерная военная поддержка также обеспечена Киеву со стороны Германии. Новое правительство ФРГ решительно действует в этом направлении. Не хочу ошибаться, но, насколько я помню, немецкая экономика в три раза больше, чем российская. У ФРГ есть гигантские военно-технические возможности. Заводы компании Volkswagen уже сегодня готовы к производству вооружений в рамках усилий Европы по перевооружению. Когда ЕС начнет процесс перевооружения, России это мало не покажется. Хочу подчеркнуть, что европейцы хотят, чтобы в Украине был мир, но мир справедливый, а не кабальный. Поскольку несправедливый мир — это путь к новой войне. У европейцев нет разногласий относительно того, что справедливость на стороне украинцев. И это должны знать и Путин, и Трамп. И если президент России это не понимает, то ему, надеюсь, кто-то подскажет. Мы же будем помогать украинцам, пока они хотят защитить себя.

- ⁠То есть, по-Вашему, столь желаемое Дональдом Трампом прекращение огня, игнорирующее основные международные правовые принципы, к справедливому миру не приведет? - Думаю, что переговоры о перемирии в войне, которую развязала Россия, служат Кремлю ширмой для ее продолжения. В этой политике нет ничего нового. Россия имеет богатый опыт длительных переговоров, целью которых является затягивание решения проблемы. Так было с переговорами по разблокированию Советским Союзом Западного Берлина во время холодной войны. У меня большие сомнения относительно того, нужны ли России на самом деле какие-то мирные переговоры. Пока в Москве одна цель - капитуляция Украины, смена президента в этой стране и приведение к власти в Киеве пророссийского правительства. - ⁠Но Трампу в этой ситуации намного проще принудить Украину к выполнению требования Москвы, нежели передать ВСУ крылатые ракеты «Томагавк»… - В мире сейчас есть только два государства, которые при желании могут не только остановить российско-украинскую войну, но и сделать это на справедливой основе. Это Соединенные Штаты и Китай. В этой связи я часто думаю: а что бы сделал в такой ситуации Рональд Рейган? Тот самый президент-республиканец, сказавший когда-то Михаилу Горбачеву: «Вы посмотрите на экономику СССР и на экономику США. Разве Вы не видите, что победить в холодной войне вам не удастся?». И вот сейчас Трамп мог бы сказать кремлевским руководителям примерно то же самое: «Если вы не соглашаетесь на такой мир в Украине, который предлагаем мы, то США дадут Киеву все, что они хотят. И тогда война закончилась бы очень быстро…». Но Трамп этого не делает. И в этом есть несколько причин. Прежде всего, налицо какое-то внутреннее недоразумение между американскими партиями и политиками, между демократами и республиканцами и так далее. Трамп хочет что-то сделать, но не так, как это делали демократы. Он действует в духе пословицы «Бей своих, чтобы чужие боялись». Он начинает угрожать Дании, Канаде, европейцам, и такая политика ни к чему хорошему не приведет. Потому что, если Америка хочет оставаться ведущим государством мира, ей необходимы альянсы. - Может быть, Трамп рассчитывает хорошо заработать на общих экономических интересах с Россией? - Я думаю, что здесь россияне просто изощряются в привлекательных коммерческих предложениях для Трампа. Дело в том, что Россия находится в очень трудной ситуации. Фактически она изолирована от западного мира, что вынуждает ее вести бизнес с Ираном, может быть, немножко с Китаем. Но доступ к западным технологиям закрыт. Россия столетиями старалась подкупать западных политиков, бизнесменов, имея для этого очень хорошие возможности. Надеюсь, что западные друзья на это не поведутся. Если же Европа, прежде всего, Западная Европа, хочет быть сильным глобальным игроком, то она должна придерживаться каких-то принципов. И первый из них - соблюдение санкций в отношении агрессора. Тут не должно быть места двойной морали.