Трамп одним росчерком пера обрушил автопром

Рынок мгновенно отреагировал: на торгах 27 марта акции автопроизводителей резко упали. Немецкие Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Continental потеряли в совокупности €4,5 млрд рыночной стоимости. Снижение зафиксировано и у американских и японских компаний:

Вечером 26 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин на импортные автомобили и запчасти, что, по его мнению, принесет бюджету $100 млрд в год. Мера вступает в силу 2 апреля.

Инвесторы обеспокоены ростом расходов на производство и логистику, особенно в условиях медленного перехода на электромобили. Введение пошлин, по данным GlobalData, может увеличить стоимость автомобилей в США на тысячи долларов, что идет вразрез с заявлениями Трампа о борьбе с инфляцией.

Белый дом уточнил, что послабления возможны для автомобилей, сертифицированных в рамках соглашения USMCA (США, Канада, Мексика). Это может смягчить удар для Volkswagen, General Motors, Ford и Stellantis. Однако, как отметил аналитик Union Investment Мориц Кроненбергер, пошлины станут "катастрофой для всей отрасли" и неизбежно приведут к сокращению рабочих мест и росту цен.

Эксперты предупреждают, что новая политика США может спровоцировать торговые войны и перераспределение производственных мощностей. Ожидается, что автопроизводители пересмотрят свои стратегии, а потребители столкнутся с более высокими ценами на автомобили.