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Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
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Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

Русские приближаются к ключевым позициям в Украине

карта боев
19:10 1659

Российские войска продвинулись в селе Терны на Лиманском направлении и практически полностью его оккупировали, сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Кроме того, продолжается давление на Ямполовку.

По данным аналитиков, армия активно скрывается и закрепляется в домах и посадках на южных окраинах Тернов. В ответ украинские военные неоднократно наносили удары по противнику с помощью техники, дронов и артиллерии. Несмотря на это, противник продолжает продвигаться и приблизился к Ямполовке.

Еще до взятия Тернов войска заходили в северо-восточные районы Ямполовки. Сейчас наступление ведется юго-восточнее села, где противник пытается перерезать логистические пути к Ямполовке со стороны Торского.

«Сложная ситуация складывается для подразделений, удерживающих этот участок уже несколько лет, в частности для бойцов 60-й и 63-й ОМБр», – отмечают аналитики.

Кроме того, в районе Ивановки на правом берегу реки Жеребец ситуация обострилась. Войска продолжают наступление в сторону Катериновки и пытаются захватить населенные пункты Новое и Зеленая Долина.

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