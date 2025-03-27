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Зеленский: «Путин не хочет прямых переговоров с нами»

обновлено 19:54
19:54 927

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не заинтересована в прямых переговорах. Он подчеркнул, что Украина не боится различных форматов переговоров.

По его словам, Франция и Германия будут представлять Европейский Союз на мирных переговорах по Украине, и это является общей позицией всех лидеров.

Кроме того он заявил, что Россия не может диктовать, как Украине защищаться, и какой должна быть численность украинской армии.

"Вся коалиция ["коалиция желающих"], которая сегодня собиралась - все согласны, что Украина должна сохранить сильную армию для противодействия российскому нашествию. Поэтому важно, чтобы такое же отношение было и в США",— отметил президент Украины.

Что касается обсуждения отправки миротворцев НАТО в Украину, Зеленский отметил, что процесс не идет "очень активно". Он добавил, что идея вызывает как сторонников, так и категорических противников.

Президент Украины прокомментировал также возможное введение контингента Франции и Британии, о чем говорил президент Макрон, отметив, что пока конкретных решений по этому вопросу нет. "Есть много предложений от лидеров, но вопросов остаётся много. Мы не получили четких ответов", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что в Саудовской Аравии не обсуждали территориальные уступки России, заявив: "Путину наши земли отдавать никто не будет".

***19:17

Снятие санкций с России стало бы катастрофой для дипломатии, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже, посвящённом поддержке Украины.

Он подчеркнул, что санкции являются одним из немногих эффективных инструментов для давления на Россию, чтобы склонить её к переговорам. Зеленский предупредил, что ослабление санкций при продолжающейся агрессии России приведет к медленному и сложному процессу их возвращения, и многие могут потерять веру в их эффективность.

«Россия слишком часто нарушает свои обещания. Мы не можем идти им навстречу, пока не увидим реальных изменений», – отметил украинский лидер. Он также добавил, что санкции должны сохраняться до тех пор, пока не прекратится агрессия и оккупация.

Зеленский призвал международное сообщество продолжать оказывать поддержку Украине, включая оборонные и финансовые меры, чтобы сохранить давление на Россию.

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