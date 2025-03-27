Зеленский: «Путин не хочет прямых переговоров с нами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не заинтересована в прямых переговорах. Он подчеркнул, что Украина не боится различных форматов переговоров.

По его словам, Франция и Германия будут представлять Европейский Союз на мирных переговорах по Украине, и это является общей позицией всех лидеров.

Кроме того он заявил, что Россия не может диктовать, как Украине защищаться, и какой должна быть численность украинской армии.

"Вся коалиция ["коалиция желающих"], которая сегодня собиралась - все согласны, что Украина должна сохранить сильную армию для противодействия российскому нашествию. Поэтому важно, чтобы такое же отношение было и в США",— отметил президент Украины.