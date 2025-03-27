Ножевая атака в центре Амстердама
19:29 706
Неизвестный с ножом напал на людей в центре Амстердама. По данным телеканала NOS, 5 человек пострадали.
Район и часть площади Дам были оцеплены. Вертолет экстренных служб приземлился прямо перед Дворцом на площади Дам.
Заседание городского совета в ратуше было прервано из-за инцидента, и мэру Амстердама пришлось покинуть зал.
Подозреваемый задержан.
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