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Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

Ножевая атака в центре Амстердама

фото
19:29 706

Неизвестный с ножом напал на людей в центре Амстердама. По данным телеканала NOS, 5 человек пострадали.

Район и часть площади Дам были оцеплены. Вертолет экстренных служб приземлился прямо перед Дворцом на площади Дам.

Заседание городского совета в ратуше было прервано из-за инцидента, и мэру Амстердама пришлось покинуть зал.

Подозреваемый задержан.

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