Кому не угодили ясамальские деревья?

По их словам, в этом районе идет строительство, а деревья вырубаются ночью.

В Ясамальском районе Баку на улице Шарифзаде (территория ООО «Завод Азон») были уничтожены зеленые насаждения. Об этом haqqin.az рассказали местные жители.

Жильцы сняли видео, на котором, как утверждается, показано, как в течение года вырубались деревья в указанном районе.

В Государственной службе экологической безопасности сообщили haqqin.az, что по поступившей жалобе о вырубке деревьев на данной территории было проведено разбирательство. Установлено, что деревья вырублены ЖСК Avant Group, проводившей строительные работы на этой территории. В результате этих действий природе был нанесен ущерб на сумму 117 060 манатов.

По данному факту составлен акт. Так как размер ущерба содержит признаки состава преступления, собранные материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.