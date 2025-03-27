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Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
Новость дня
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

Кому не угодили ясамальские деревья?

фото; видео
Ульвия Худиева
19:40 734

В Ясамальском районе Баку на улице Шарифзаде (территория ООО «Завод Азон») были уничтожены зеленые насаждения. Об этом haqqin.az рассказали местные жители.

По их словам, в этом районе идет строительство, а деревья вырубаются ночью.

Жильцы сняли видео, на котором, как утверждается, показано, как в течение года вырубались деревья в указанном районе.

В Государственной службе экологической безопасности сообщили haqqin.az, что по поступившей жалобе о вырубке деревьев на данной территории было проведено разбирательство. Установлено, что деревья вырублены ЖСК Avant Group, проводившей строительные работы на этой территории. В результате этих действий природе был нанесен ущерб на сумму 117 060 манатов.

По данному факту составлен акт. Так как размер ущерба содержит признаки состава преступления, собранные материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.

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