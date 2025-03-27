Золото стало самым дорогим за свою историю

Цена на золото обновила исторический рекорд, достигнув $3100 за унцию на Чикагской товарной бирже. Однако, на момент коррекции стоимость составила $3097, что на 1,46% выше, чем на предыдущих торгах.

Рост цен на золото объясняется увеличением спроса на защитные активы из-за неопределенности в мировой экономике, включая тарифную политику США.

Эксперты предполагают, что в случае ухудшения экономической ситуации в США и возможной рецессии цены на золото могут продолжить расти. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к концу года цена может достичь $3680 за унцию.