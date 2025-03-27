В Грузии уничтожают наследие Саакашвили
Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили заявил, что работа временной следственной комиссии по расследованию преступлений партии "Единое национальное движение" может стать основанием для ее ликвидации.
Комиссия была создана 5 февраля для расследования действий этой партии в 2003-2012 годах. Мачарашвили заявил, что доказательства могут привести к упразднению "Нацдвижения" как политической силы.
Комиссия также продолжает допросы, касающиеся военного руководства того времени.
Комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен парламентом и передан прокуратуре для дальнейших мер.
"Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – на парламентских выборах 1 октября 2012 года.
До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.
Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.