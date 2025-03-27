USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
Новость дня
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

В Грузии уничтожают наследие Саакашвили

20:32 1886

Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили заявил, что работа временной следственной комиссии по расследованию преступлений партии "Единое национальное движение" может стать основанием для ее ликвидации.

Комиссия была создана 5 февраля для расследования действий этой партии в 2003-2012 годах. Мачарашвили заявил, что доказательства могут привести к упразднению "Нацдвижения" как политической силы.

Комиссия также продолжает допросы, касающиеся военного руководства того времени.

Комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен парламентом и передан прокуратуре для дальнейших мер.

"Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – на парламентских выборах 1 октября 2012 года.

До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.

Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.

Зеленский: Мне с Путиным не о чем говорить
Зеленский: Мне с Путиным не о чем говорить обновлено 22:43
22:43 2678
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей все еще актуально
17:29 10313
В Турции массовые задержания
В Турции массовые задержания обновлено 20:25
20:25 8419
Кому не угодили ясамальские деревья?
Кому не угодили ясамальские деревья? фото; видео
19:40 2020
Азербайджан остался без лимонов. А фермеры в долгах
Азербайджан остался без лимонов. А фермеры в долгах наши проблемы
18:03 3879
Отступает Кура, а за ней и Мингечаурское водохранилище
Отступает Кура, а за ней и Мингечаурское водохранилище наши проблемы
17:47 3952
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик наш комментарий
14:19 3668
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия, вторая часть
11:28 6529
Только войны Израиля с Турцией не хватало
Только войны Израиля с Турцией не хватало главная тема
10:19 8604
Симонян: Саргсян и Кочарян не были президентами
Симонян: Саргсян и Кочарян не были президентами
22:01 1126
Виноватым обозначат Путина, конечно
Виноватым обозначат Путина, конечно наша аналитика
21:13 2077

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Мне с Путиным не о чем говорить
Зеленский: Мне с Путиным не о чем говорить обновлено 22:43
22:43 2678
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей все еще актуально
17:29 10313
В Турции массовые задержания
В Турции массовые задержания обновлено 20:25
20:25 8419
Кому не угодили ясамальские деревья?
Кому не угодили ясамальские деревья? фото; видео
19:40 2020
Азербайджан остался без лимонов. А фермеры в долгах
Азербайджан остался без лимонов. А фермеры в долгах наши проблемы
18:03 3879
Отступает Кура, а за ней и Мингечаурское водохранилище
Отступает Кура, а за ней и Мингечаурское водохранилище наши проблемы
17:47 3952
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик
Американская разведка упрятала Украину с Ираном в долгий ящик наш комментарий
14:19 3668
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины
Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия, вторая часть
11:28 6529
Только войны Израиля с Турцией не хватало
Только войны Израиля с Турцией не хватало главная тема
10:19 8604
Симонян: Саргсян и Кочарян не были президентами
Симонян: Саргсян и Кочарян не были президентами
22:01 1126
Виноватым обозначат Путина, конечно
Виноватым обозначат Путина, конечно наша аналитика
21:13 2077
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться