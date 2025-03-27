В Грузии уничтожают наследие Саакашвили

Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили заявил, что работа временной следственной комиссии по расследованию преступлений партии "Единое национальное движение" может стать основанием для ее ликвидации.

Комиссия была создана 5 февраля для расследования действий этой партии в 2003-2012 годах. Мачарашвили заявил, что доказательства могут привести к упразднению "Нацдвижения" как политической силы.

Комиссия также продолжает допросы, касающиеся военного руководства того времени.