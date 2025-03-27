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Пезешкиан предлагает «Исламский шенген». А Хаменеи огораживает Иран стеной

Джейхун Наджафов
20:44 1142

Глава Судебного управления Вооруженных сил Ирана Ахмад Реза Пурхаган заявил, что на всех сухопутных границах Ирана будут построены заградительные бетонные стены. В интервью информационному агентству Mizan Пурхаган подчеркнул, что закрытие границ страны было желанием верховного лидера Али Хаменеи и правительства Ирана.

Ахмад Реза Пурхаган

По его словам, стена протяженностью в 150 км уже возведена на восточных границах Ирана, а в других местах идут монтажные работы. Он выразил надежду, что в течение ближайших двух лет стеной будут закрыты восточные границы, а затем и западные.

Заявление официального представителя Исламской Республики прозвучало в то время, когда президент Масуд Пезешкиан находится с визитом в Ираке, где призвал к безвизовому режиму во всех мусульманских странах.

«На Западе действует Шенгенское соглашение, так почему мусульмане не могут путешествовать поездом из Афганистана и Пакистана в Кербелу и Мекку?», - задался вопросом Пезешкиан. Президент Ирана и ранее призывал исламские страны упразднить свои границы, как это сделал Европейский Союз. Несмотря на эти заявления иранского президента, Исламская Республика начала усиленно строить стену вдоль всех сухопутных границ.

Пурхаган также подчеркнул, что реализация плана по блокированию границ Ирана началась в провинциях Систан и Белуджистан и Хорасан-Резави и продолжается «ускоренными темпами». Этот план также начался в провинции Курдистан и на границе Хангджал-Бане. По его словам, данный проект предназначен для предотвращения попыток проникновение в Иран как «контрреволюционеров, так и тех, кто желает зла исламской власти».

Среди причин строительства стены он так же упомянул перекрытие маршрутов колбаров. Колбары — курды, которые живут вдоль границы Ирана с Ираком. На протяжении поколений они перевозили товары через высокие горные перевалы, разделяющие эти страны. Колбар означает «тот, кто носит на спине груз». Работа представителей этой народности чрезвычайно опасна — каждый год они гибнут от переохлаждения, падения с высоты, а также от пуль иранских пограничников. На эту опасную для жизни работу иранских курдов толкают отсутствие возможности трудоустройства и отчаянное экономическое положение.

Лишенные каких-либо перспектив колбары вынуждены выполнять тяжелую работу с огромным риском для жизни

По данным правозащитных организаций, в 2024 году в приграничных районах с провинциями Западный Азербайджан, Курдистан и Керманшах было убито по меньшей мере 52 колбара и 131 - ранен.

Строительство стены по периметру границ Ирана будет осуществлено в течение трех-пяти лет и обойдется в три миллиарда евро.

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