Пезешкиан предлагает «Исламский шенген». А Хаменеи огораживает Иран стеной

Глава Судебного управления Вооруженных сил Ирана Ахмад Реза Пурхаган заявил, что на всех сухопутных границах Ирана будут построены заградительные бетонные стены. В интервью информационному агентству Mizan Пурхаган подчеркнул, что закрытие границ страны было желанием верховного лидера Али Хаменеи и правительства Ирана.

По его словам, стена протяженностью в 150 км уже возведена на восточных границах Ирана, а в других местах идут монтажные работы. Он выразил надежду, что в течение ближайших двух лет стеной будут закрыты восточные границы, а затем и западные.

Заявление официального представителя Исламской Республики прозвучало в то время, когда президент Масуд Пезешкиан находится с визитом в Ираке, где призвал к безвизовому режиму во всех мусульманских странах.

«На Западе действует Шенгенское соглашение, так почему мусульмане не могут путешествовать поездом из Афганистана и Пакистана в Кербелу и Мекку?», - задался вопросом Пезешкиан. Президент Ирана и ранее призывал исламские страны упразднить свои границы, как это сделал Европейский Союз. Несмотря на эти заявления иранского президента, Исламская Республика начала усиленно строить стену вдоль всех сухопутных границ.