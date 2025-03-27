Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война

Армения продолжает использовать Минскую группу ОБСЕ в качестве инструмента политических манипуляций в переговорном процессе с Азербайджаном. Как известно, одним из ключевых условий Баку для достижения мирного соглашения остается официальный роспуск этой структуры. Но армянское руководство не спешит с четкими ответами на данный вопрос, предпочитая уклончивую риторику. 26 марта премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении, признал, что формат Минской группы действительно утратил свою актуальность. Тем не менее, Пашинян не уточнил, когда именно – до или после подписания мирного соглашения - эта структура, по его мнению, должна быть окончательно ликвидирована. В тот же день на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян подчеркнул, что роспуск группы должен последовать только после заключения мирного договора.

Аргументы армянской стороны и их контекст Как передают армянские СМИ, внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ было инициировано по запросу Армении. Официальная стенограмма заседания еще не опубликована, однако текст выступления Абисогомоняна уже появился в армянских источниках. В Вене дипломат заявил, что Азербайджан, чтобы узаконить роспуск Минской группы, должен вначале… подписать мирное соглашение. Он аргументировал это тем, что только официальное завершение конфликта сделает бессмысленным сам факт существования Минской группы. Армянская сторона также затронула вопрос изменения Конституции Армении, настаивая, что в ней отсутствуют какие-либо положения, предполагающие территориальные претензии к третьим странам. При этом Абисогомонян указал, что в тексте проекта армяно-азербайджанского мирного соглашения содержится пункт, согласно которому внутреннее законодательство сторон не может быть использовано для оправдания невыполнения обязательств. Тем не менее, Азербайджан продолжает настаивать на необходимости официального закрепления отказа Армении от территориальных претензий.

Вопрос безопасности и дипломатические уловки Абисогомонян затронул и вопросы безопасности, обвинив Азербайджан в «возможной подготовке военной эскалации». При этом сам Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении, признал, что Баку по дипломатическим каналам передавал Еревану информацию о нарушениях режима прекращения огня, предпринятых армянскими силами. Тем не менее, официальный Ереван продолжает публично отрицать свою ответственность за инциденты на границе. Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщало, что с 21 марта вооруженные силы Армении неоднократно открывали огонь по азербайджанским позициям. В ответ Ереван, следуя своей привычной тактике, требует доказательств, хотя в армянском сегменте социальных сетей выложены несколько видеоматериалов, подтверждающих факты перестрелок со стороны ВС Армении. Созыв внеочередного заседания ОБСЕ и заявления армянских дипломатов свидетельствуют о стремлении официального Еревана одновременно и сформировать перед международным сообществом «миролюбивый» имидж Армении, и представить Азербайджан как сторону, преднамеренно затягивающую переговорный процесс. Армения пытается навязать международному сообществу нарратив, согласно которому Баку якобы выдвигает новые, ранее несогласованные требования об изменении Конституции Армении и роспуске Минской группы, хотя Министерство иностранных дел Азербайджана неоднократно опровергало эти утверждения, подчеркивая, что эти условия официальный Баку четко сформулировал и озвучил еще в 2023 году.