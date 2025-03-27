Виноватым обозначат Путина, конечно

В Париже прошла встреча лидеров трех десятков стран, объединившихся в так называемую «коалицию желающих», которая намерена продолжать военную и прочую поддержку Украины вопреки мнению отдельных «евро-диссидентов» и тем более администрации Трампа. Это страны ЕС, Турция, Австралия и Канада. Помимо дальнейшей военной поддержки Киева обсудили гарантии безопасности в будущем со стороны европейских сил. Пока общий знаменатель не нашли…

Накануне созванного по инициативе Макрона саммита «коалиции желающих» французский президент обозначил четкую «ястребиную позицию». Он по-прежнему настаивает на отправке в Украину так называемых "сил сдерживания", игнорируя резкие возражения Москвы и нежелание Вашингтона во всем этом участвовать. По его словам, миссию возглавит Британия. Она изначально, даже меняя премьер-министров, оставалась одной из самых решительных союзниц Киева. Макрон дал понять, что «силы сдерживания» будут задействованы на море, в воздухе и на суше. Однако в подробности вдаваться не стал. В том числе потому, что в Европе и сами еще не знают. Не придумали, как будет функционировать миссия и на каких основаниях она войдет в Украину. О том, чтобы предоставить миротворцам мандат ООН, как это уже отработано в мировой практике, никто речь не ведет. Впрочем, такую идею и Москва не высказывала, считая, что до прекращения огня (и наблюдения потом за режимом прекращения) еще очень далеко. Желающие поучаствовать в «миротворчестве» европейские страны в течение трех недель подготовят свои предложения по соблюдению прекращения огня в Украине. При том что отправлять свои войска в Украину в реальности мало кто хочет. О явной готовности заявили разве что страны Балтии, Чехия, сами «закоперщики» - Франция и Британия. При условии согласия Москвы – Турция. А Италия, например, категорически против. Как и Польша. Германия тоже пока не хочет отправлять свои войска в украинские степи. Во избежание ненужных исторических ассоциаций.

Касательно антироссийских санкций Макрон повторил официальную позицию ЕС, заявив, что их снимут только тогда, когда и если Россия «вернется к международно признанным границам Украины». При том что госсекретарь США Марко Рубио накануне отметил, что урегулирование конфликта «требует переоценки глобальной архитектуры санкций», а ранее Вашингтон не раз признавал, что в ходе российско-американских переговоров по украинскому урегулированию обсуждается в том числе территориальный вопрос, а надежды Киева на возвращение всех утраченных территорий нереалистичны. Правда, уже после саммита, видимо, под впечатлением еще и состоявшегося накануне разговора с Трампом, Макрон употребил более обтекаемую формулировку, назвав ослабление санкций против РФ «на данный момент несвоевременным». То есть в другой момент это может стать и своевременным. Также он вновь напомнил об отсутствии «юридической базы для конфискации замороженных в Европе российских активов на сумму в 230 млрд евро». По его словам, эти активы станут предметом переговоров о восстановлении Украины. То есть переговоры все-таки в будущем предполагаются. Президент Украины Зеленский, со своей стороны, был привычно непримирим. Заявив, что «ненависть к русским, убивших так много украинских граждан» – один из его мотивов в ходе этой войны, он высказал мнение, что снятие санкций с РФ «сейчас» станет «катастрофой для дипломатии». Это, дескать, «один из немногих реальных инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам». Тем самым он призвал фактически не выполнять выдвинутые Москвой условия своего согласия на прекращение огня на Черном море (в виде снятия санкций с российского сельхозэкспорта).Строго говоря, и по части дипломатии Зеленский не прав: она подразумевает не только «кнут», но и «пряник». К тому же в истории санкционной политики было многажды доказано на практике, что не столько работают сами санкции, сколько обещания их ослабить или снять, а также конкретные послабления. В Париже на саммите «коалиции желающих» выступления были выдержаны в таком духе, как будто никаких переговоров России, США и Украины в Саудовской Аравии и не было и не предвидится. И не было даже предварительных договоренностей по прекращению огня в Черном море. Хотя тот же Рубио рассказал накануне, что принципиальное понимание о договоренности на мораторий на удары в Черном море все же есть, а перечень выдвинутых РФ условий включает в себя в том числе снятие санкций, введенных Европой. США пока думают над своей санкционной частью.

Общего понимания о формате европейских «сил сдерживания» в Украине у Европы нет. Есть самые разные утечки в СМИ, из которых следует несколько вариантов. Скажем, европейский контингент может быть развернут на западе Украины вдали от линии фронта. Либо по Днепру, но тоже подальше от линии огня. Появилась даже версия о двух «миротворческих миссиях»: одна могла бы состоять из представителей стран глобального Юга и разместиться вдоль линии фронта, другая – европейская – ближе к западным границам Украины. Обсуждается еще и такой вариант, согласно которому миротворцы будут представлены только морскими и воздушными силами и базироваться будут вообще в одной из соседних с Украиной стран. Москва ко всем этим вариантам непримирима. Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, Лондон и Париж планируют под видом миротворческой операции провести «интервенцию» в Украину. Представители Киева, со своей стороны, не прочь еще сильнее повысить градус. В частности, замглавы Офиса президента Игорь Жовква, то есть вполне официальное лицо, заявил, что Киев надеется на прибытие из Европы не миротворческих, а боевых частей. "Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях". При том, что тот же Макрон категорически отвергает такой вариант и даже намерения размещать «миротворцев» вблизи нынешней линии фронта.