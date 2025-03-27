Власти США перестали платить ВТО

Об этом со ссылкой на ряд источников пишет Reuters.

Как указывает агентство, бюджет базирующегося в Женеве торгового надзорного органа в 2024 году составил около 232 миллионов долларов, 11 процентов из которых — сумма пропорциональна доле в мировой торговле — приходится на американский взнос.

По данным журналистов, делегат от властей США сообщил на заседании ВТО, что платежи приостановлены в ожидании обзора взносов в международные организации, и более точная информация будет представлена позднее. Еще один из собеседников агентства уточнил, что ВТО разрабатывает план Б на случай длительной паузы в финансировании, но не стал вдаваться в подробности.

Официально о паузе в финансировании организации со стороны США не объявлялось.