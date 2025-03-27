Россия усилит военное присутствие в Арктике

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Число военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в Арктике будет увеличиваться.

Он анонсировал грядущие изменения во время выступления на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

«РФ никогда никому не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет. Количество военнослужащих в Арктической зоне будет расти. Мы сделаем все для того, чтобы укреплять глобальное лидерство России в Арктике», — уточнил президент РФ.

По словам Путина страны НАТО все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта, активны "новобранцы" — Финляндия и Швеция,".

Ранее Владимир Путин заявил об увеличении российской армии «в силу разных обстоятельств». По его словам, численность российской армии увеличат до 1,5 миллиона военнослужащих.