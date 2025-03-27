Путин: «США хотели захватить Гренландию и Исландию»

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, который высказывается за присоединение Гренландии к Соединённым Штатам.

По словам Путина, «эти высказывания не должны удивлять, так как США задумывались о таких планах еще в XIX веке».

«На первый взгляд это может показаться неожиданным, но ошибочно думать, что это какая-то экстравагантная идея новой администрации США. На самом деле, такие планы появились еще в 60-х годах XIX века, когда американские власти рассматривали возможность аннексии Гренландии и Исландии. Но тогда эта идея не нашла поддержки в Конгрессе», — сказал он, выступая на Международном арктическом форуме.