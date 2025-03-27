Путин: «США хотели захватить Гренландию и Исландию»
Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, который высказывается за присоединение Гренландии к Соединённым Штатам.
По словам Путина, «эти высказывания не должны удивлять, так как США задумывались о таких планах еще в XIX веке».
«На первый взгляд это может показаться неожиданным, но ошибочно думать, что это какая-то экстравагантная идея новой администрации США. На самом деле, такие планы появились еще в 60-х годах XIX века, когда американские власти рассматривали возможность аннексии Гренландии и Исландии. Но тогда эта идея не нашла поддержки в Конгрессе», — сказал он, выступая на Международном арктическом форуме.
По его мнению, «планы США в отношении Гренландии являются серьезными, и, как видно, они (американцы) будут продолжать продвигать свои военно-стратегические интересы в Арктике».
Путин также отметил, что «международное сотрудничество в Арктике сейчас переживает не самые лучшие времена. Однако, по его словам, Россия продолжает стремиться к равноправному сотрудничеству в этом регионе». «Мы готовы работать не только с арктическими странами, но и со всеми, кто, как и мы, разделяет ответственность за устойчивое будущее планеты и принимает сбалансированные решения на десятилетия вперёд», — добавил Путин.