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Новая встреча по оружию для Украины

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Встреча "Рамштайн", которая пройдет 11 апреля, будет посвящена увеличению западной военной помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подчеркнув, что основной целью является обеспечение Украины возможностью продолжать бороться.

"Нам нужно усилить поддержку Украины, чтобы она могла продолжать защищать себя", – отметил Стармер на пресс-конференции в Париже. Он добавил, что участие Великобритании в председательстве на следующем заседании контактной группы по обороне Украины будет ключевым шагом в увеличении военной помощи.

Стармер отметил, что поддержка Украины продолжается с целью усиления давления на Россию и принуждения её к серьезным переговорам. Он также указал, что коалиция стран-союзников будет работать над обеспечением мира, но с использованием силы в качестве одного из инструментов достижения мира.

"Мы готовы содействовать в реализации мирной сделки, какой бы она ни была, и продолжим обеспечивать безопасность Украины", – заявил британский премьер.

Ранее в этом месяце состоялась 26-я встреча в рамках формата "Рамштайн", которая прошла в Брюсселе. На ней впервые председательствовал министр обороны Великобритании, а не глава Пентагона, что стало результатом инициативы США.

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