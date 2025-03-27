Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…

Россия обсуждает с США возобновление поставок российского газа в Европу по газопроводам «Северный поток», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Перед нами типичный, более того – классический случай, когда распространитель дезинформации начинает свято в нее верить и воспринимать как истину. А тех, кто в это не верит, – обвинять в неадекватности. «Утку» о том, что США и Россия ведут закрытые переговоры о возобновлении поставок российских энергоресурсов в Европу, в том числе и через «Северные потоки», после возможного окончания войны в Украине запустили агенты пророссийского лобби в Германии через не слишком известное немецкое издание Correctiv.

Сенсацию подхватили более солидные СМИ, включая FT. И, хотя никакой доказательной базы эта «утка» не имела – она широко распространилась, в процессе, как и положено, обрастая пикантными подробностями. Да такими, что в конце концов в нее и сами авторы, работающие по адресу «Кремль, до востребования», поверили и стали кричать о ней на весь мир. Дескать, вот какие мы важные вопросы с американцами обсуждаем. «Идет разговор про «Северные потоки». Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа», - на чистом глазу заявляет нам Лавров. – «Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа». Ага, сейчас. Только шнурки погладят и, во-первых, Берлин откажется от своей позиции, которую озвучил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт: «Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод «Северный поток-2».

А, во-вторых, Евросоюз похоронит свое решение о том, что окончательный отказ от российского газа произойдет до 2027 года. И хотя в виде официального документа это на уровне Брюсселя еще не принято, но документ готов и проходит этап согласования, отменить его уже невозможно. Сказав о том, что этот вброс Кремля оброс пикантными подробностями, нельзя не упомянуть о появившейся новой версии, которая призвана дать отпор скептикам, которые не поверили в эту «утку по-кремлевски». Оказывается, есть некие американские инвесторы, которые хотят выкупить «Северные потоки» и по ним продавать Европе российский газ от своего, американского, имени. Вот лучше бы не корректировали. Поскольку в новой версии ситуация выглядит вообще по-идиотски. Нам предлагают поверить, что среди американских бизнесменов найдется такой чудак, который купит компанию с долгами в 5 миллиардов евро и, вдобавок, увязшую в судебных исках за неисполнение контрактных обязательств. Право, на этом фоне выкуп Шреком болота у лорда Фаркуада выглядит куда как более успешной сделкой. Это первое.