Симонян: Саргсян и Кочарян не были президентами

"Более того, они не являются бывшими президентами Армении, они не были избраны президентами Армении, а Левон Тер-Петросян не был избран в 1996 году", - сказал он в беседе с журналистами.

Премьер-министр Никол Пашинян во время "правительственного часа" в парламенте заявил, что бывшие президенты называют его капитулянтом. Он в очередной раз пригласил Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна на дебаты и в агрессивном тоне заявил, что "прижмет их к стене". Пашинян утверждал, что от стены "будут отдираться остатки политических трупов".

Симонян же заявил, что подтверждает слова Пашиняна. Кроме того, он заявил в связи с ответом офисов бывших президентов на выступление Пашиняна, что у бывших глав государства есть только один путь – дебаты. "Может ли кто-то из трех бывших президентов пойти на интересные дебаты? Мы их всех хорошо знаем", - отметил спикер парламента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил «размазать по стенке» экс-президентов республики в случае проведения дебатов по Карабаху в прямом эфире. По словам Пашиняна, он пригласил бывших президентов на дебаты в прямом эфире, но они отказываются.