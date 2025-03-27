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Симонян: Саргсян и Кочарян не были президентами

22:01 1147

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал второго и третьего президентов Армении "политическими трупами", сообщают армянские СМИ.

Симонян также назвал трех бывших президентов страны неизбранной тройкой.

"Более того, они не являются бывшими президентами Армении, они не были избраны президентами Армении, а Левон Тер-Петросян не был избран в 1996 году", - сказал он в беседе с журналистами.

Премьер-министр Никол Пашинян во время "правительственного часа" в парламенте заявил, что бывшие президенты называют его капитулянтом. Он в очередной раз пригласил Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна на дебаты и в агрессивном тоне заявил, что "прижмет их к стене". Пашинян утверждал, что от стены "будут отдираться остатки политических трупов".

Симонян же заявил, что подтверждает слова Пашиняна. Кроме того, он заявил в связи с ответом офисов бывших президентов на выступление Пашиняна, что у бывших глав государства есть только один путь – дебаты. "Может ли кто-то из трех бывших президентов пойти на интересные дебаты? Мы их всех хорошо знаем", - отметил спикер парламента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил «размазать по стенке» экс-президентов республики в случае проведения дебатов по Карабаху в прямом эфире. По словам Пашиняна, он пригласил бывших президентов на дебаты в прямом эфире, но они отказываются.

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