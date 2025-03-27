Starlink уже в Армении. Азербайджан на очереди?

Компания Starlink начала предоставление спутникового интернета в Армении. Услуга доступна в городах и удаленных регионах страны, включая труднодоступные территории.

21 марта прошлого года министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сообщил в соцсети Х, что Азербайджан обсудил с компанией Starlink внедрение в стране услуги широкополосного спутникового интернета.

9 мая между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и SpaceX было подписано соглашение о запуске интернет-услуг Starlink в Азербайджане.

Интернет-сеть Starlink доступна пользователям более чем 70 стран, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии.