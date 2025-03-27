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Кремль о новых переговорах с США

22:29 374

Новый разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не планируется.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока нет, разговор пока не планируется на высшем уровне», — ответил он на вопрос о контактах между президентами России и США для обсуждения того, как выполняются договоренности, достигнутые российской и американской делегациями в Эр-Рияде.

По его словам, также неизвестны точные сроки нового раунда переговоров представителей России и США.

Кроме того Песков заявил, что советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента России Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте.

«Они постоянно в контакте», — высказался официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном звонке Уолтца Ушакову.

Кроме того, источник ТАСС сообщил, что второй раунд российско-американских консультаций по Украине может пройти в Эр-Рияде в середине апреля.

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