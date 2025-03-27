Италия выделила 70 млн евро на помощь Сирии

Объявляя пакет финансирования гуманитарных проектов и восстановления инфраструктуры в Сирии, глава МИД страны подчеркнул важность поддержки переходного периода в стране.

Об этом заявил в четверг, 27 марта, министр иностранных дел страны Антонио Таяни, цитирует агентство Reuters.

Италия выделила около 68 млн евро на финансирование гуманитарных проектов и восстановление инфраструктуры в Сирии.

Таяни рассказал, что начальный пакет предназначен для гуманитарных инициатив в сфере больниц и здравоохранения, инфраструктуры и укрепления цепей поставок продовольствия.

"Новые проекты сотрудничества начнутся в ближайшие недели. И мы также намерены организовать бизнес-форум, направленный на восстановление", – сказал он.

Изменение политики Брюсселя в отношении Сирии началось после того, как в декабре 2024 года там был свергнут режим Башара Асада.

В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.