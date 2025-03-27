Италия выделила 70 млн евро на помощь Сирии
Италия выделила около 68 млн евро на финансирование гуманитарных проектов и восстановление инфраструктуры в Сирии.
Об этом заявил в четверг, 27 марта, министр иностранных дел страны Антонио Таяни, цитирует агентство Reuters.
Объявляя пакет финансирования гуманитарных проектов и восстановления инфраструктуры в Сирии, глава МИД страны подчеркнул важность поддержки переходного периода в стране.
Таяни рассказал, что начальный пакет предназначен для гуманитарных инициатив в сфере больниц и здравоохранения, инфраструктуры и укрепления цепей поставок продовольствия.
"Новые проекты сотрудничества начнутся в ближайшие недели. И мы также намерены организовать бизнес-форум, направленный на восстановление", – сказал он.
Изменение политики Брюсселя в отношении Сирии началось после того, как в декабре 2024 года там был свергнут режим Башара Асада.
В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.