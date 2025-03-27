США урезали финансирование «Белых касок»
Администрация Дональда Трампа прекратила большую часть финансирования сирийской волонтерской организации «Белые каски», сообщил CNN.
По данным телеканала, Агентство США по международному развитию (USAID) отказалось от финансирования противопожарных и поисково-спасательных работ организации. В «Белых касках» надеются, что помощь будет возобновлена.
Согласно письму USAID в Конгресс, с 21 марта агентство прекратило поддержку более 5300 программ, включая 30-миллионный контракт с «Белыми касками». Однако организация все еще получает 1,4 миллиона долларов от Госдепартамента США.
Замглавы «Белых касок» Фарук Хабиб назвал сокращение финансирования «катастрофическим» на фоне возросших потребностей организации.
«Белые каски» работают в Сирии с 2013 года, оказывая помощь пострадавшим. После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года они действуют по всей стране. Организация была крупнейшим получателем помощи USAID.