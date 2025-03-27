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США урезали финансирование «Белых касок»

27 мартa 2025, 23:25 613

Администрация Дональда Трампа прекратила большую часть финансирования сирийской волонтерской организации «Белые каски», сообщил CNN.

По данным телеканала, Агентство США по международному развитию (USAID) отказалось от финансирования противопожарных и поисково-спасательных работ организации. В «Белых касках» надеются, что помощь будет возобновлена.

Согласно письму USAID в Конгресс, с 21 марта агентство прекратило поддержку более 5300 программ, включая 30-миллионный контракт с «Белыми касками». Однако организация все еще получает 1,4 миллиона долларов от Госдепартамента США.

Замглавы «Белых касок» Фарук Хабиб назвал сокращение финансирования «катастрофическим» на фоне возросших потребностей организации.

«Белые каски» работают в Сирии с 2013 года, оказывая помощь пострадавшим. После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года они действуют по всей стране. Организация была крупнейшим получателем помощи USAID.

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