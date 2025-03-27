Аресты перед выборами в Армении

В городе Гюмри (Армения) задержаны восемь человек по делу о подкупе избирателей и нарушении запрета на предвыборную благотворительность, сообщают армянские СМИ.

Обыски прошли в офисах двух политических сил и квартирах фигурантов. Изъяты документы, трое задержанных дали признательные показания.

Двое отпущены под подписку о невыезде, по остальным запрошен административный надзор.

Досрочные выборы в Совет старейшин Гюмри назначены на 30 марта. Ранее сообщалось, что в Армении были задержаны 12 сторонников оппозиционного блока "Мать Армения". Один из задержанных активистов блока, Эммак Григорян, был освобожден.