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Стефаник больше не рассматривается на пост постпреда США в ООН

27 мартa 2025, 23:46 599

Кандидатура Элиз Стефаник на должность постпреда США в ООН отозвана.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"По мере продвижения нашей программы "Америка прежде всего" нам необходимо сохранять каждое место республиканцев в Конгрессе. Мы должны быть едины, чтобы выполнять нашу миссию, и Элиз Стефаник была жизненно важной частью наших усилий с самого начала.

Я попросил Элиз, как одного из моих самых верных союзников, остаться в Конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, рабочие места, рекордный экономический рост, безопасную границу, доминирование в энергетике, мир через силу и многое другое, чтобы мы могли сделать Америку снова великой", - написал американский лидер.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что кандидатура Стефаник может быть отозвана из-за того, что после ее возможного утверждения за республиканцами останется лишь незначительное большинство в Палате представителей Конгресса.

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