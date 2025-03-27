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Хаменеи ответил на письмо Трампа

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Иран направил официальный ответ на письмо президента США Дональда Трампа в адрес верховного лидера исламской республики Али Хаменеи, воспользовавшись посредническими услугами Омана.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

"Официальный ответ на письмо Трампа вчера (в среду - ред.) был отправлен в соответствующей форме при посредничестве Омана" - указал он.

По словам Аракчи, ответ содержит в себе два документа. В первом излагаются взгляды Тегерана на текущую ситуацию в мире, а во втором полностью разобраны и прокомментированы тезисы, содержавшиеся в письме Трампа.

7 марта Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что направил в адрес Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы.

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