Хаменеи ответил на письмо Трампа
Иран направил официальный ответ на письмо президента США Дональда Трампа в адрес верховного лидера исламской республики Али Хаменеи, воспользовавшись посредническими услугами Омана.
Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.
"Официальный ответ на письмо Трампа вчера (в среду - ред.) был отправлен в соответствующей форме при посредничестве Омана" - указал он.
По словам Аракчи, ответ содержит в себе два документа. В первом излагаются взгляды Тегерана на текущую ситуацию в мире, а во втором полностью разобраны и прокомментированы тезисы, содержавшиеся в письме Трампа.
7 марта Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что направил в адрес Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы.