Хаменеи ответил на письмо Трампа

"Официальный ответ на письмо Трампа вчера (в среду - ред.) был отправлен в соответствующей форме при посредничестве Омана" - указал он.

По словам Аракчи, ответ содержит в себе два документа. В первом излагаются взгляды Тегерана на текущую ситуацию в мире, а во втором полностью разобраны и прокомментированы тезисы, содержавшиеся в письме Трампа.

7 марта Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что направил в адрес Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы.